Hội Nông dân Việt Nam tập huấn nghiệp vụ thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Nam Định

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội; ông Tô Xuân Hiệp - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định; ông Bùi Minh Sáng – Phó Chánh thanh tra tỉnh Nam Định, đồng thời là giảng viên tại lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Đỗ Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội cho biết: Sau 10 năm (2014-2024) thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ -TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ "về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân", với vai trò nòng cốt trong việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương, thời gian qua, các cấp Hội trong cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Đồng thời, các cấp Hội Nông dân thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành địa phương và ủy ban nhân dân cùng cấp góp phần quan trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân ổn định đời sống chính trị – xã hội tại địa phương.

Ông Đỗ Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn tại tỉnh Nam Định.

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Nam Định, năm 2023, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho trên 24.000 cán bộ, hội viên, nông dân; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 1.965 lượt hội viên nông dân. Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân các huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Giao Thủy và thành phố Nam Định.

Tính đến nay, toàn tỉnh Nam Định có 41 mô hình Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 2.305 thành viên tham gia làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại địa phương.

Về giải quyết, đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Nam Định, thời gian qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân đã có chuyển biến tích cực.

Các vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời, nhiều vụ việc xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển nhanh, ổn định kinh tế - xã hội. Năm 2023, số đơn, thư kiến nghị, phản ánh giảm hơn so với năm 2022.

Tại hội nghị các đồng chí báo cáo viên sẽ truyền tải đầy đủ các nội dung về các văn bản mới về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đỗ Minh Hải nhấn mạnh: Để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Nam Định mời các đồng chí giảng viên là báo cáo viên dày dạn kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng là dịp để các đồng chí học viên là cán bộ chi tổ Hội là người gần và sát với hội viên, nông dân nhất truyền tải những kiến thức thông tin quan trọng của hội nghị tập huấn tới hội viên, nông dân nơi cộng đồng dân cư mình sinh sống. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay cách làm tốt cùng vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ hội cơ sở.

Để hội nghị tập huấn thành công và đạt được các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Đỗ Minh Hải đề nghị các đồng chí học viên tham dự lớp tập huấn có mặt đầy đủ theo danh sách được cử tham dự, nghiêm túc tập trung, theo dõi lắng nghe ghi chép nội dung trình bày của báo cáo viên. Đồng thời tích cực trao đổi thảo luận với tinh thần thật sự cầu thị nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để sau khi hội nghị kết thúc mỗi đại biểu chúng ta có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi truyền đạt tới cán bộ hội viên, nông dân nơi mình sinh sống và công tác.