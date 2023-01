Bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, thời gian qua các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Ninh tích cực tư vấn hội viên hiểu rõ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước cũng như quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thông qua các cấp hội nông dân, đã có khoảng 163.316 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và gần 1.546 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Sau khi nghỉ làm tại khu công nghiệp về mở cơ sở may tại gia đình, chị Ngô Thị Đức, khu Quả Cảm, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2004, đến nay đã được 19 năm. Ảnh: Khương Lực.

Làm ở Công ty May Việt Hà được 9 năm, năm 2004, chị Ngô Thị Đức ở khu Quả Cảm, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh xin nghỉ việc, về mở cơ sở may tại nhà để có điều kiện chăm sóc con cái. Sau khi nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, thông qua Hội Nông dân, chị đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng hơn 1 triệu đồng/tháng.

"Hiện tôi đã được 19 năm, sang năm 2023 sẽ được 20 năm. Nếu có điều kiện tôi sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tới 25 năm" - chị Đức chia sẻ và cho biết việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lợi ích cho mình, sau này tuổi cao sẽ có lương hưu, không phải phụ thuộc vào con cái.

Là lao động tự do nhưng qua tìm hiểu và tư vấn của cán bộ Hội Nông dân, anh Nguyễn Hữu Kim, số 6, đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh đã chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo anh Kim, việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện này rất đáng tin cậy và an toàn.

"Trong quá trình tìm hiểu, qua tư vấn của Hội Nông dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện của Nhà nước cũng như tỉnh Bắc Ninh thấy hợp lý nên tôi tham gia. Khi tham gia thấy rất thuận lợi, nếu không đủ năm cũng có thể tham gia đóng một lần hoặc đóng thành nhiều lần đến khi đủ năm, đủ tháng sẽ được hưởng bảo hiểm tự nguyện. Tôi mong muốn Nhà nước cũng như tỉnh tiếp tục hỗ trợ để người dân tham gia lâu dài.

Anh Nguyễn Hữu Kim, số 6, đường Giếng Ngọc, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh đã chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vì thấy tin cậy và an toàn. Ảnh: Khương Lực.

Ông Bùi Hữu Trường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh cho biết, ngoài hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tỉnh Bắc Ninh cũng hỗ trợ các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để thu hút người dân tham gia.

"Từ năm 2020 đến 2025, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tất cả các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thêm 30% mức đóng hàng tháng, qua đó khuyến khích nhiều hội viên tham gia" - ông Trường nói và cho biết với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" thông qua việc kết hợp các hình thức tuyên truyền trực quan, phối hợp với các đại lý, vận động đến từng hộ dân để tư vấn, đến nay trên địa bàn đã có hơn 90 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ông Đào Duy Hữu, Phó Chủ tịch hội nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 162.316 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và 1.546 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua tổ chức Hội Nông dân.

Tuy nhiên, nhìn vào số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện so với mặt bằng chung của toàn tỉnh thì số hội viên nông dân tham gia vẫn còn thấp. Nguyên nhân do hầu hết là lao động tự do nên nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn hạn chế. Một bộ phận người dân kinh tế khó khăn, thu nhập bấp bênh nên không muốn tham gia...

Theo ông Hữu, trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân cần xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở để vừa tuyên truyền, vận động và trực tiếp làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

"Để thu hút hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần vận động để người dân hiểu rõ bản chất chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không vì mục tiêu lợi nhuận để người dân thấy cần thiết, tự giác tham gia vì lợi ích của bản thân và của cả cộng đồng" - ông Hữu nhấn mạnh.

Thống kê cho thấy, Việt Nam có khoảng 65% dân số sống ở nông thôn, trong đó đa phần làm nghề nông. Tuy nhiên, số người lao động, thành viên hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện vẫn còn khiêm tốn.