Hội Nông dân bàn giải pháp thúc đẩy nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Sáng 7/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp" tại Nghệ An.

Tham gia buổi Hội thảo có đại diện nhiều ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp là chủ các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.



Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

134 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Những năm qua, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành nhiều văn bản quy định các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Toàn cảnh Hội thảo"Giải pháp thúc đẩy nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp" tại Nghệ An. Ảnh: Cảnh Thắng

Phát biểu tại Hội thảo, bà Võ Thị Nhung – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết: Năm 2020, Nghệ An có tổng diện tích canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 23.186 ha, chiếm 7,65% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; Tổng đàn bò được nuôi ứng dụng công nghệ cao trên 69.640 con; Tổng đàn lợn được nuôi ứng dụng công nghệ cao là 158.405 con; Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao có 70 trang trại. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 25 doanh nghiệp và 29 hợp tác xã áp dụng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, Nghệ An đã triển khai 134 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có 116 mô hình về trồng trọt, 12 mô hình chăn nuôi, 6 mô hình về nuôi trồng thủy sản. Nguồn kinh phí đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tính đến năm 2020 là 41.512 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hải – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An cho hay: "Để nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách hỗ trợ về ứng dụng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm trang trại trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP ông Trinh Xuân Giáo tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Ảnh: Cảnh Thắng

Điển hình là vận động nông dân dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất; chuyển đổi ý thức từ sản xuất nhỏ lẻ, cá nhân sang liên doanh, liên kết hợp tác trong sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị từ nuôi trồng, thu hoạch bảo quản và chế biến, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đồng thời thu hút các nguồn lực để tổ chức mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên nông dân; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nông dân được tiếp cận với các vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất nông nghiệp…".

Trước đó, ngày 6/12, ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc với huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) nhằm tìm giải pháp thúc đẩy nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao ưu thế của huyện, khi tại địa phương có nhiều dự án phát triển bởi các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp; Dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên; Dự án sản xuất, rau củ quả của Công ty CP sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế FVF với 18 sản phẩm rau, quả được công nhận theo tiêu chuẩn VietGap.

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi hội thảo.

Hiện nay toàn huyện có 5 HTX được công nhận sản xuất theo chuẩn VietGap với 20 ha cam, 15 ha ổi, 1,5 ha dưa lưới, nuôi gà, nuôi lươn. Bên cạnh đó quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu những sản phẩm có lợi thế của địa phương nhằm tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Trong đó đã xây dựng thương hiệu cho cam Vinh, bơ, ổi Nghĩa Đàn, Mật mía làng Găng, Dầu sở Tân An...

Tăng tính cạnh tranh trong sản xuất nông nghiệp

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tỉnh Nghệ An trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ ra rằng: "Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An mới tập trung chủ yếu vào việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật ở từng khâu của quá trình sản xuất, mà chưa có nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị sản phẩm, nên hiệu quả mang lại chưa cao, thiếu tính bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TP

Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn sạch, an toàn (GAP) được chú trọng, nhưng việc duy trì gặp nhiều khó khăn, các khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch còn nhiều hạn chế, nhiều sản phẩm năng suất còn thấp, giá thành cao, chất lượng không ổn định, dẫn tới khả năng cạnh tranh kém.

Số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nói chung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng còn ít, nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế so với tổng mức đầu tư trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thủ tục hưởng ưu đãi từ các chính sách còn rườm rà, nhỏ giọt".

Tại buổi hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn các giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo các mục tiêu đề ra trong quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm, tăng quà cho trang trại trồng cam của ông Trinh Xuân Giáo. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến đầu tư; rà soát, xây dựng danh mục các dự án, lĩnh vực cây, con chủ lực để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư ứng dụng công nghệ cao liên kết với nông dân để tổ chức sản xuất nguyên liệu gắn với xây dựng các nhà máy chế biến.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: "Trong thời gian tới cần phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm hàng hóa có lợi thế của tỉnh. Nhất là các doanh nghiệp có năng lực tiếp cận công nghệ cao vào sản xuất. Song song với đó, cần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho nông dân.

Hội ND tỉnh Nghệ An cần làm tốt công tác nhân rộng mô hình có hiệu quả vào sản xuất đại trà, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Mặt khác, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông sản có lợi thế của tỉnh, bao gồm cả các sản phẩm OCOP".