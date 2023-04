Triển khai thử nghiệm mỗi nông dân là một thương nhân xã hội số, mỗi hợp tác xã là một ứng dụng công nghệ số

Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết, một trong 4 mục tiêu chính trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Hội Nông dân TP Hà Nội với Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội) là thúc đẩy cán bộ, hội viên nông dân chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoc học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thụ nông sản.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Hội Nông dân TP Hà Nội với Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội) giai đoạn 2023 – 2028. Ảnh: Thu Hà

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thống nhất nằng nâng cao hiệu quả công việc, đẩy mạnh hiện đại hoá từ cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đến đơn vị cơ sở trên địa bàn TP.

Theo đó, VNPT Hà Nội sẽ phối hợp, đồng hành cùng với Hội Nông dân Hà Nội trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp như hệ thống quản lý hội viên; phòng họp trực tuyến; ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp; hệ thống tra xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản...

Tham gia triển khai thử nghiệm mỗi nông dân là một thương nhân xã hội số, mỗi hợp tác xã là một ứng dụng công nghệ số, phát triển thương mai điện tử trong nông nghiệp.

Về phía Hội Nông dân Hà Nội sẽ giới thiệu các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, doanh nghiệp, HTX nông nghiệp tiêu biểu để VNPT tiếp cận và tiến hành thực hiện chuyển đổi số cho nông dân, HTX, doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hà

Ngoài ra VNPT Hà Nội tập trung nguồn lực hợp tác với Hội Nông dân Hà Nội cung cấp các giải pháp, ứng dụng hiện đại đảm bảo về an toàn, an ninh thông tin, bảo mật thông tin; năng lực ứng cứu, xử lý các sự cố mất an toàn thông tin. Cũng như tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền điện tử.

Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, tham gia sàn thương mại điện tử

Trong năm 2022, Bưu điện thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai công tác truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… và phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thị xã tổ chức hội nghị tập huấn cho các hội viên nông dân, các hợp tác xã trên địa bàn nhằm tuyên truyền, đưa thông tin đến các hộ sản xuất nông nghiệp để biết, đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Các đơn vị thực hiện tốt như hội nông dân các huyện Đông Anh, Quốc Oai, Chương Mỹ, Gia Lâm, Phúc Thọ, Đan Phượng, Ba Vì ...

Giám đốc Bưu điện Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hà

Bưu điện Thành phố cũng đã chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã tổ chức được 15 điểm giao dịch bán hàng nông sản, thực phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và bưu điện văn hóa xã tổ chức tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa nông sản, sản phẩm làng nghề cho hội viên, nông dân thông qua hợp đồng trách nhiệm và ký gửi sản phẩm. Đây là mô hình mới, bước đầu được ghi nhận, đánh giá cao, phù hợp với xu hướng tiêu dùng 4.0, tạo đổi mới, đột phá trong hoạt động hỗ trợ nông dân của Thủ đô.

Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội cho mong muốn: Các hoạt động trên đang là cơ hội để cán bộ hội viên nông dân có thêm thu nhập chính đáng cho cá nhân và các hoạt động của các cấp hội địa phương.

Trong năm 2023, ngoài các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, giới thiệu sản phẩm… Bưu điện Hà Nội tiếp tục hỗ trợ nông dân Hà Nội giới thiệu quảng bá nông sản cũng như các sự kiện nổi bật của hội nông dân, đặc biệt là Đại hội đại biểu Hội nông các cấp của thành phố Hà Nội.