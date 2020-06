Hội Nông dân hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN); đại diện lãnh đạo Hội ND của 11 tỉnh, thành phố.

Nhiều cách làm mới, mô hình hay

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội ND các tỉnh, thành đã báo cáo đánh giá kết quả về công tác hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Hội trong 6 tháng năm 2020; tình hình an sinh xã hội, đời sống nông dân sau dịch Covid-19…

Cán bộ Hội ND tỉnh Tuyên Quang thăm mô hình trồng chè VietGAP của anh Nguyễn Mạnh Thắng - hội viên nông dân xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Thu Hà

Ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Hội ND tỉnh phân công cán bộ thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình dư luận xã hội; tình hình công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, dịch cúm gia cầm tại các địa phương;... Từ đó, Hội kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; từng bước phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, Hội ND tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất...



Ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết: Bắc Giang là địa phương có tổng đàn lợn lớn nhất trong các tỉnh của cụm thi đua số 3 và là 1 trong 3 tỉnh có đàn lợn dẫn đầu cả nước. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp và giá lợn giống tăng cao, nhiều hộ nông dân gặp khó khăn trong việc tái đàn. "Hội ND tỉnh Bắc Giang đề nghị T.Ư Hội NDVN tiếp tục ủy thác Quỹ HTND, đồng thời có phương án gia tăng thời gian vay vốn, giảm phí vay cho các hộ vay vốn" - ông Thi bày tỏ.

Hội ND các tỉnh, thành cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 Nghị quyết 04, 05, 06 của Hội NDVN, trong đó đẩy mạnh thực hiện xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, đặc biệt là Hội ND 3 tỉnh Tuyên quang, Bắc Kạn, Hải Dương được giao thực hiện mô hình điểm". Ông Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN

Đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội

Giải đáp những ý kiến, góp ý của các đại biểu và chia sẻ thêm thông tin tại hội nghị, ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN cho biết: "Hiện căn cứ vào những tham mưu, đề xuất của T.Ư Hội NDVN mà Bộ Tài chính cũng đã có văn bản trình lên Thủ tướng Chính phủ để sớm ban hành một nghị định riêng về hoạt động của Quỹ HTND. Đây chính là điều kiện thuận lợi và rất quan trọng nhằm giúp cho các cấp Hội có thêm căn cứ để triển khai hoạt động trong thời gian tới. Bên cạnh đó, T.Ư Hội NDVN cũng giao cho Ban điều hành Quỹ HTND T.Ư Hội rà soát, ghi nhận tình hình cụ thể tại địa phương đề từ đó Hội có cơ sở tham mưu đề xuất những chính sách hỗ trợ các đối tượng hội viên giãn nợ, khoanh nợ".

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội ND 11 tỉnh, thành tại cụm thi đua số 3, đặc biệt những cấp Hội có những cách làm mới, xây dựng mô hình hay hỗ trợ hội viên.

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam cho biết: T.Ư Hội NDVN sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến tại hội nghị để phản ánh với Đảng đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN có những điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam đề nghị: 6 tháng cuối năm, Hội ND các tỉnh, thành tại cụm thi đua số 3 cần thực hiện 8 nhiệm vụ trong tâm. Hội ND các tỉnh, thành tập trung tham mưu thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công những hoạt động liên quan đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN. 6 tháng cuối năm, các cấp Hội cần tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, trong đó tập trung giám sát luật đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp…