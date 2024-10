Ngày 26/10, tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM (quận 12, TP.HCM) Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông" năm 2024 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Phần thi mang nhiều tiếng cười là phần thi Thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Q.D

Tham gia hội thi có hơn 300 cán bộ, hội viên, nông dân TP.HCM và sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải. Các đội thi trải qua 3 vòng thi, gồm: Tìm hiểu kiến thức; thực hành kỹ năng lái xe an toàn và phần thi dành cho các cổ động viên của các đội.



Tại phần thi Tìm hiểu kiến thức, mỗi đội sẽ cử ra 10 thí sinh tham gia tìm hiểu kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn giao thông.

Hình thức thi là trả lời nhanh trên máy tính 25 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong gói câu hỏi do Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị.

Đối với phần thi Thực hành kỹ năng lái xe an toàn, mỗi đội thực hiện 2 lượt thi điều khiển xe gắn máy (gồm 1 bài thi thực hành cá nhân và 1 bài thi có chở thêm người phía sau) theo đúng trình tự các sa hình nâng cao do Ban Tổ chức chuẩn bị. Mỗi sa hình thí sinh thực hiện tối đa 5 phút.

Hội Nông dân huyện Bình Chánh đạt giải nhất tại Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông". Ảnh: Quang Sung

Phần thi cuối cùng cổ động viên của mỗi đội ngồi theo khu vực và lần lượt trả lời các câu hỏi và hoàn thành các thử thách do Ban Tổ chức đặt ra.

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông" năm 2024 nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông của cán bộ, hội viên nông dân, gắn thi đua thực hiện tiêu chí "Người nông dân mới Thành phố Hồ Chí Minh" góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phần thi nhận biết biển báo giao thông diễn ra với không khí sôi nổi. Ảnh: T.D

"Tham gia các hoạt động Hội thi, chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, hội viên nông dân sẽ là những tuyên truyền viên, là lực lượng nòng cốt cho các hoạt động vận động hội viên nông dân tại cơ sở đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn", bà Xuyến cho biết.

Sôi nổi Hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông. Ảnh: Q.D

Chung kết hội thi, đội đơn vị Hội Nông dân huyện Bình Chánh đạt giải nhất; giải nhì thuộc về đội đơn vị Hội Nông dân phường 28 (quận Bình Thạnh) và Hội Nông dân huyện Củ Chi; giải ba thuộc về đội đơn vị Hội Nông dân TP.Thủ Đức và phường Tân Tạo A (quận Bình Tân); 6 giải khuyến khích thuộc về các đội còn lại.