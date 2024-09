Đà Nẵng: Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân an toàn giao thông” tại phường Thanh Khê Tây

Tham dự buổi lễ có ông Đàm Văn Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê; ông Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Tây; ông Đinh Quang Tưởng – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường; Thiếu tá Nguyễn Cửu Sỹ – Phó Trưởng Công an phường; ông Nguyễn Hoàng Hải – Cán bộ Cảnh sát giao thông phụ trách phường và 18 thành viên Câu lạc bộ "Nông dân an toàn giao thông" phường Thanh Khê Tây.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Khê Tây phát biểu tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân an toàn giao thông”. Ảnh: M.H.

Phát biểu ra mắt Câu lạc bộ, bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Khê Tây nhấn mạnh: "An toàn giao thông hiện đang là vấn đề được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, Câu lạc bộ "Nông dân an toàn giao thông" phường Thanh Khê Tây được thành lập nhằm phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn.



Câu lạc bộ “Nông dân an toàn giao thông” phường Thanh Khê Tây được thành lập nhằm phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn. Ảnh: M.H.

Thông quan hoạt động của Câu lạc bộ nhằm nâng cao vai trò của nông dân trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, giải tỏa và bảo vệ hành lang an toàn giao thông; góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn phường".

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Cửu Sỹ – Phó Trưởng Công an phường Thanh Khê Tây chia sẻ: "Mô hình Câu lạc bộ "Nông dân an toàn giao thông" phường Thanh Khê Tây ra đời mang rất nhiều ý nghĩa thiết thực, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của hội viên nông dân cùng với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong việc truyền tải những kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đến cho các hội viên.

Sau buổi Lễ ra mắt, Câu lạc bộ “Nông dân an toàn giao thông” phường Thanh Khê Tây tổ chức phát tờ rơi, diễu hành để tuyên truyền những thông điệp ý nghĩa về an toàn giao thông. Ảnh: M.H.

Từ đó, mỗi hội viên nông dân là một tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, bạn bè, hội viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, chung tay cùng cộng đồng xã hội kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương, giảm thiểu tối đa các hành vi vi phạm pháp luật".



Sau buổi Lễ ra mắt, Câu lạc bộ "Nông dân an toàn giao thông" phường Thanh Khê Tây đã tổ chức diễu hành qua các trục đường chính của địa phương để tuyên truyền những thông điệp ý nghĩa về an toàn giao thông. Cùng với đó, các thành viên Câu lạc bộ còn tích cực phát tờ rơi cho người dân, để cung cấp những thông tin hữu ích về Luật giao thông đường bộ, về mức tiền phạt cho từng lỗi vi phạm và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Mỗi hội viên nông dân là một tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, bạn bè, hội viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: M.H.

Tham gia hưởng ứng buổi diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông, một thành viên Câu lạc bộ "Nông dân an toàn giao thông" phấn khởi nói: "Đây là hoạt động đầu tiên, mang ý nghĩa thiết thực của Câu lạc bộ, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên nông dân và cộng đồng về việc thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản cho mọi người".