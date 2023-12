Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn nhắn gửi nông dân: "Trời rét, bạn đắp chăn bông, trâu bò nhà bạn cũng cần được ủ ấm"

"Bạn đắp chăn bông, trâu bò cũng cần được giữ ấm"



Những ngày qua, tại địa bàn tỉnh Nghệ An rét đậm, rét hại, nhiệt độ ở các huyện vùng núi cao xuống rất thấp. Tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có nơi nhiệt độ chỉ còn 5 - 8 độ C. Ngay từ thời điểm nhiệt độ xuống thấp, Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn đã tích cực tuyên truyền người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp chống rét cho vật nuôi, đặc biệt đối với đàn trâu, bò.

Người dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đốt lửa sưởi ấm cho đàn trâu, bò trong những ngày rét run cầm cập. Ảnh: P.M

"Trời rét, bạn đắp chăn bông, trâu bò nhà bạn cũng cần được ủ ấm. Bạn đốt củi sưởi ấm, sao không sưởi ấm cho đàn gia súc", đây là thông điệp mà Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tuyên truyền đến người dân trên địa bàn để thực hiện các biện pháp chống rét cho đàn gia súc. Qua đó, hạn chế tối đa thiệt hại do rét đậm, rét hại.

Người dân huyện Kỳ Sơn thường thả rông trâu, bò. Nhiệt độ xuống thấp, trâu bò rất dễ chết do quá lạnh. Đàn trâu, bò cũng là tài sản lớn nhất của bà con, vì thế việc giữ ấm, chống rét cho đàn trâu thời điểm này là rất cấp thiết.

Dùng đèn chuyên dụng để sưởi ấm cho đàn gà trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: P.M

Người dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cũng nhanh chóng đưa đàn gia súc về chuồng. Chuồng trại cũng được chắn gió bằng bạt. Bên cạnh đó, người dân còn mặc thêm áo được may bằng bạt, đốt lửa để sưởi ấm cho trâu, bò. Đồng thời, người dân còn bổ sung thêm thức ăn để đàn trâu, bò có thêm dinh dưỡng chống chịu với cái lạnh.

Người dân các huyện miền núi ở Nghệ An dùng bạt che chắn chuồng trại để giữ ấm cho đàn gia súc. Ảnh: Q.C

Không chỉ chống rét cho đàn trâu bò, người dân cũng giữ ấm cho các loài vật nuôi khác như gà, lợn. Mặc dù, giống gà đen bản địa thích nghi với điều kiện thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, khi nhiệt độ xuống thấp đột ngột, đàn gà dễ bị ốm, chết. Vì thế, người dân trên địa bàn đã rải thêm trấu trên sàn chuồng tạo lớp đệm dày, che chắn chuồng trại, cho đàn gà được giữ ấm. Bên cạnh đó, người dân cũng liên tục sưởi ấm cho đàn gà bằng đèn chuyên dụng.

Người dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An lập lán, đốt lửa, bổ sung thêm thức ăn để giúp đàn trâu bò khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: P.M

Dùng mọi kênh để thông báo đến từng thôn, bản chống rét cho vật nuôi

Tại xã Mường Lống, chính quyền địa phương đã thông báo đến toàn thể nhân dân bằng các kênh khác nhau gồm, trực tiếp đến cán bộ thôn, bản; qua hệ thống Zalo, mạng xã hội, các hội, nhóm, đoàn thể… về công tác phòng, chống rét cho vật nuôi. Yêu cầu người dân đưa trâu, bò về chuồng, che chắn kín đáo, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm và cấm thả rông trâu, bò trong những ngày giá rét. Hầu hết đàn gia súc của người dân trên địa bàn xã cũng được đưa về chuồng, trại đảm bảo an toàn trong những ngày giá rét.

Phong trào may "áo ấm" cho gia súc vào mùa rét được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An duy trì thành nề nếp trong những năm gần đây. Ảnh: Q.C

Không chỉ riêng huyện Kỳ Sơn, các huyện vùng núi của tỉnh Nghệ An công tác phòng, chống rét cho vật nuôi cũng được triển khai nhanh chóng. Phong trào may "áo ấm" cho gia súc vào mùa rét được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An duy trì thành nề nếp trong những năm gần đây.

"Bạn đắp chăn bông, trâu bò cũng cần được giữ ấm" là thông điệp mà Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đưa ra để tuyên truyền người dân phòng, chống rét cho đàn gia súc. Ảnh: P.M

Các cấp Hội Nông dân cũng hướng dẫn bà con trên địa bàn bổ sung thêm thức ăn cho đàn gia súc bằng cỏ voi, cám, khoai, thân cây ngô… Tăng số lượng thức ăn ủ chua để bổ sung dinh dưỡng giúp vật nuôi chống chọi với giá rét.

Toàn huyện Quỳ Châu, Nghệ An có gần 34.000 con trâu, bò. Đến thời điểm hiện nay, đàn gia súc gia cầm phát triển tốt, ít có dấu hiệu dịch bệnh. Địa phương cùng với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền đến từng thôn, bản, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Chuồng trại được che kín, người dân bổ sung thêm các loại thức ăn dinh dưỡng để giúp đàn gia súc chống rét. Ảnh: P.M

Đến thời điểm này, 100% cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã kích hoạt các phương án chống rét cho đàn gia súc, gia cầm.