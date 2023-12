Xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An: Làng quê đổi thay, huyện có thị trấn chuẩn đô thị thông minh

Phong trào Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới gặt hái nhiều thành công



Thực hiện Quyết định số 3319/QĐ-UBND về kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc. Đặc biệt, bộ mặt làng quê đã có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An đã đạt được nhiều thành công. Bộ mặt làng quê có những đổi thay tích cực, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Ảnh: N.T

Đặc biệt, phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" thực hiện trong năm 2023 đã tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực. Để có được thành quả trên, toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng người dân đã tích cực tham gia, thi đua lập thành tích trong thực hiện chương trình.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành tích cực trong chỉ đạo, hướng dẫn và lồng ghép các nội dung thực hiện đối với lĩnh vực ngành phụ trách trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội thành viên chủ động phát động và thực hiện các phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh.

Kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An có những chuyển biến tích cực. Nhiều trang trại công nghệ cao được xây dựng. Ảnh: N.T

Tại các địa phương, người dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, tiền của,… trong thực hiện chương trình.

Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", thực hiện "Vườn chuẩn nông thôn mới". Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp cho hội viên nông dân để có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bên canh đó, phối hợp với các đơn vị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thăm quan học tập kinh nghiệm về sản xuất.

Những vườn cây trĩu quả mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh phong trào thi đua cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới"; "Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch" và các hộ liền kề "Nhà sạch, vườn đẹp".

Tỉnh Đoàn Nghệ An nổi bật với phong trào "Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới" và các hoạt động như "Thắp sáng đường quê", "Ngày chủ nhật xanh"; "Tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên"; "Xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn"; "Xung kích giữ gìn an ninh trật tự địa bàn nông thôn" "Tổ chức các đội tri thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới"; "Xóa nhà dột nát, hỗ trợ hộ nghèo".

Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là một trong những xã nông thôn mới kiểu mẫu ở ở Nghệ An. Ảnh: N.T

Trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" đã xuất hiện nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân cùng cấp đã đề ra. Đặc biệt, xuất hiện những nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu giới thiệu cho các cấp, các ngành tham quan học tập, tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng Nông thôn mới.

Nghệ An xuất hiện thị trấn chuẩn đô thị thông minh

Dự kiến, đến hết năm 2023, toàn tỉnh Nghệ An có 319 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 12 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thành phố Vinh là một trong 10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: N.T

10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới đó là TP Vinh, Thị xã Thái Hoà, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Diễn Châu, Hưng Nguyên.

Huyện Đô Lương, Nghệ An là một trong những địa phương cấp huyện vừa được công nhận chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện Đô Lương có 32/32 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 15,625%.

Nhiều giống lúa năng suất cao được đưa vào canh tác mang lại thu nhập tốt cho người dân. Ảnh: N.T

Thị trấn Đô Lương đạt chuẩn đô thị văn minh. Đặc biệt, huyện Đô Lương không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 năm luôn duy trì ở mức khá cao. Cơ cấu kinh tế của huyện Đô Lương chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm của huyện Đô Lương đạt trên 300 tỷ đồng. Đặc biệt vào năm 2022 đạt gần 490 tỷ đồng.

Thu nhập, đời sống người dân ở Nghệ An không ngừng được nâng cao. Ảnh: N.T

Nhìn chung, toàn tỉnh Nghệ An, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2023 được nâng lên, đạt khoảng 40,5 triệu đồng/người/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 đến 1,5%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước đạt 93%; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88%.