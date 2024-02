Hội Nông dân Lai Châu tiếp sức dân bản Can Tỉ xây dựng du lịch cộng đồng

Cùng tham gia buổi dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến tỉnh lộ 129 trên địa bàn bản Can Tỉ, xã Ma Quai, có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Sìn Hồ; các hội đoàn thể xã Ma Quai và đông đảo hội viên nông dân. Nhờ được chuẩn bị chu đáo, buổi ra quân được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng. Ngay từ sáng sớm đã có hơn 150 hội viên nông dân; cán bộ, công chức xã, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ tới tham gia.



Sau khi dọn vệ sinh môi trường trên tuyến tỉnh lộ 129 đoạn qua địa bàn bản Can Tỉ, các thành viên được huy động để tập trung tham gia công tác thu gom rác thải, dọn vệ sinh thêm các tuyến đường trong khu dân cư của bản; tổ chức phát quang bụi rậm ở các tuyến giao thông, nơi công cộng, tổ chức các hoạt động làm sạch đường làng, ngõ xóm, công sở, trường học của xã Ma Quai.

Hoạt động dọn vệ sinh, thu gom rác thải được cán bộ hội và đông đảo người dân hưởng ứng. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại buổi ra quân, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã trao tặng bản Can Tỉ một số thiết bị như: phông bạt, bục phát biểu… cho nhà văn hóa bản Can Tỉ.

Ông Dương Đình Đức - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho biết: Can Tỉ là bản khó khăn thuộc xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, Lai Châu; 100% đồng bào là dân tộc Mông, 63 hộ, với gần 400 nhân khẩu và năm cách trung tâm TP.Lai Châu khoảng 30km. Hoạt động ra quân phối hợp làm vệ sinh làng bản là một trong nhiều giải pháp của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, làm thay đổi ý thức bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến thực tiễn, góp sức vì một môi trường xanh - sạch - đẹp. Được biết, buổi dọn vệ sinh giúp bà con bản Can Tỉ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là một sự kiện khởi đầu cho nhiều hoạt động nối tiếp trong thời gian tới của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu nhằm từng bước giúp bản Can Tỉ xây dựng thành bản du lịch cộng đồng.

Bản Can Tỉ nằm trên tỉnh lộ 129 (tỉnh Lai Châu), đây là địa bàn khó khăn thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và sạt lở đất. Người Mông nơi đây sống dựa vào nông nghiệp, trong đó chủ yếu chăn nuôi gia súc như: Gà, vịt, dê; thu nhập của bà con ở mức thấp.

Tuấn Hùng