Ngày 10/11, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị bàn chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Tại hội nghị đã thống nhất bầu Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dẫn đầu, Quế Sơn đứng thứ nhì cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng; Hiệp Đức dẫn đầu và Tiên Phước đứng thứ nhì cụm thi đua các huyện miền núi.

Hội nghị bàn chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Hội Nông dân Quảng Nam (Ảnh: Trương Hồng)

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2021 mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Tuy nhiên, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Điển hình như các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thăm, động viên các lực lượng phòng chống dịch nơi biên giới, các điểm chốt chặn, các điểm cách ly tập trung với số tiền trên 300 triệu đồng. Tổ chức vận động hơn 400 tấn lương thực, thực phẩm và 100 triệu đồng gửi tặng bà con thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng; tổ chức nấu hàng nghìn suất cơm miễn phí, chuyến xe 0 đồng, phiên chợ không đồng...

Hội Nông dân Quảng Nam vận động hơn 400 tấn lương thực, thực phẩm tặng bà con TP. HCM và Đà Nẵng (Ảnh: Văn Sung)

Bên cạnh đó, còn triển khai có hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ nông dân như cung ứng 5.408 tấn phân bón trả chậm cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn; cung ứng 37.000 cây giống có mã QR, tem chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tổ chức 90 lớp nghề cho 3.500 hội viên nông dân theo học và đã có 85% có việc làm sau đào tạo. Hỗ trợ tiêu thụ 60 tấn hành tím cho nông dân tỉnh Sóc Trăng trị giá 1,2 tỷ đồng; hơn 100.000 trứng cút, hàng nghìn tấn thịt gà, vịt, dưa hấu, tôm, rau, củ quả cho các hộ nông dân trong tỉnh.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh tặng 1.300 suất quà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn vận động các công ty, doanh nghiệp cho các hộ nông dân nghèo, hộ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Trao tặng 6 căn nhà tránh lũ cho 6 hộ dân tại huyện Bắc Trà My và Nam Trà My với số tiền 540 triệu đồng. Vận động trao tặng 20 con bò giống cho HVND có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Ka (Bắc Trà My) và xã A Xan (Tây Giang) với số tiền 300 triệu đồng. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức vận động trao tặng 20 ngôi nhà cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng sổ tiết kiệm, trao sinh kế cho hội viên nông dân nghèo với số tiền ước khoản trên 3 tỷ đồng.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị tài trợ tặng nhà tình thương cho hội viên nông dân (Ảnh: Trương Hồng)

Về nguồn vốn hỗ trợ nông dân, năm 2021 tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là 14,584 tỷ đồng, nâng tổng số vốn lên 136,927 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt giúp nông dân có thêm kênh vay vốn, đến nay dư nợ lên 36,835 tỷ đồng. Số vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH 1.768 tỷ đồng; vốn Ngân hàng NN&PTNT 774 tỷ đồng giúp cho hàng nghìn hộ nông dân có điều kiện sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội còn triển khai thực hiện các chương trình, dự án theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ như: Mô hình "chăn nuôi gà sinh học" ở xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Mô hình điểm ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh; dự án thu gom, phân loại rác thải nông thôn gắn với bảo vệ môi trường tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn; xã Tam Thái, huyện Phú Ninh; xã Tam Xuân 2 huyện Núi Thành và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên. Dự án thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại huyện Thăng Bình và Hiệp Đức. Triển khai thực hiện đề tài khoa học về quy trình, công nghệ chế biến mực tẩm ướp gia vị từ nguyên liệu mực xà khô tại Núi Thành với tổng kinh phí 1,188 tỷ đồng; Đề tài ứng dụng KHKT để xây dựng mô hình nuôi và khai thác các sản phẩm từ Ong Rú tại huyện Phú Ninh và các mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới; nuôi bò 3B; trồng cây ăn quả; chăn nuôi gà thả vườn...

Mô hình "chăn nuôi gà sinh học" ở xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ do Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ (Ảnh: Trương Hồng)

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đánh giá cao sự nỗ lực, đổi mới, có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 của các cấp Hội đặc biệt là tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuyên truyền hội viên nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. làm tốt công tác dạy nghề và các dịch vụ hỗ trợ nông dân. Vận động nông dân tham gia bảo hiểm y tế, BHXH tự nguyện.



"Trong thời gian qua và tới đây, Hội tiếp tục đẩy mạnh việc tập trung xây dựng Hội vững mạnh, gần gũi với nông dân, xây dựng từ thôn, khối phố. Các cấp Hội theo giỏi, quản lý và phát huy tốt nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tổng kết, đánh giá cụ thể kết quả đạt được và những hạn chế trong việc triển khai các phong trào thi đua của Hội để tìm giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2022…", bà Tâm nhấn mạnh.