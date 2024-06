Hội Nông dân Sóc Trăng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội mạnh nghiệp vụ, vững chuyên môn, gương mẫu về đạo đức

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội Hội Nông dân

Nhiều năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được Ban Thường vụ Hội Nông dân (ND) các cấp tỉnh Sóc Trăng quan tâm, tiến hành thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Hội ND tỉnh theo Quy định số 50 của Bộ Chính trị, Quy định số 678 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ.

Song song đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Thường vụ T.Ư Hội về "Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội NDVN giai đoạn 2017 - 2022", Kết luận số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc "Tiếp tục thực hiện đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội".

Mô hình trồng dưa lưới của nông dân giỏi xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Huỳnh Xây

Các cấp Hội ND tỉnh Sóc Sóc tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, quan tâm phát hiện và đưa vào nguồn cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ năng lực, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc. Đồng thời quan tâm và kịp thời tham mưu, phối hợp với các cấp ủy đảng kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống Hội.

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Đề án số 02, ngày 1/4/2020 về sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế Hội ND cấp tỉnh, cấp huyện theo Quy định số 212 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện nhằm sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Về thực hiện 3 Nghị quyết số 04, 05, 06, ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN (khóa VII) về xây tổ chức dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã kịp ban hành Chương trình hành động số 06 về thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII.

Các cấp Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã hướng dẫn, tổ chức thành lập chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đảm bảo theo tiêu chí "5 tự", "5 cùng". Kết quả trong nhiệm kỳ, đã thành lập 128 chi hội nông dân nghề nghiệp; thành lập 689 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Hằng năm, Hội ND tỉnh có kế hoạch quy hoạch đào tạo cán bộ hội nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ hội các cấp đảm bảo đủ trình độ, năng lực từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đạt chuẩn theo quy định; định kỳ tổ chức rà soát bổ sung quy hoạch bổ sung cán bộ cho nhiệm kỳ và những năm tiếp theo đúng quy trình, quy định.

Các đại biểu là cán bộ Hội Nông dân các cấp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Sóc Trăng tham mưu Tỉnh ủy, phối hợp với Trường Cán bộ Hội NDVN, Trường Chính trị tỉnh thực hiện mở lớp đào tạo Trung cấp công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội ND tại tỉnh Sóc Trăng năm học 2018- 2020 (lớp thứ 3) có 56 học viên là cán bộ chủ chốt cơ sở, cán bộ nguồn.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của T.Ư Hội NDVN mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội ND cho cán bộ chủ chốt cơ sở, chuyên trách cấp huyện có 214 học viên (thời gian học 1 tháng). Đưa 9 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 17 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Hội ND tỉnh có 4 đồng chí học cao học và có 6 đồng chí học các lớp thuộc đề án tiếng Khmer của Tỉnh ủy.

Hội ND tỉnh tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội cho 360 cán bộ hội cấp huyện, xã; Hội ND cấp huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị cùng cấp mở 55 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 2.980 cán bộ chi, tổ hội. Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đưa 69 cán bộ dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, có 8 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng giảng viên kiêm chức do T.Ư Hội triệu tập, đạt 100% chỉ tiêu giao các năm.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Công tác kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND các cấp, được Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan tâm thực hiện theo đúng Điều lệ Hội NDVN và đảm bảo các tiêu chuẩn cán bộ theo quy định công tác cán bộ của Đảng.

Sau Đại hội Hội ND các cấp Hội trong tỉnh đã kịp thời củng cố, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành các cấp đảm bảo theo đề án nhiệm kỳ 2023-2028. Có 100% cán bộ Hội ND các cấp được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ hội ngày càng được nâng lên; chất lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có những chuyển biến tích cực; luôn gương mẫu, sâu sát cơ sở, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, tạo nên những phong trào thi đua, mô hình tiêu biểu, thu hút được nông dân tham gia, hưởng ứng; được cấp ủy và cán bộ, hội viên nông dân tín nhiệm, đánh giá cao.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, Hội ND các cấp đã phát triển 5.683 hội viên, vượt chỉ tiêu trên giao, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 131.875 hội viên; vận động thành lập 47 mô hình sản xuất theo quy trình nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo hướng an toàn, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; xây dựng mới 41 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2023, Hội ND tỉnh Sóc Trăng có 80.411 hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Để làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp trong thời gian tới, Hội ND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp; trước yêu cầu đổi mới phải xây dựng được đội ngũ cán bộ hội nông dân các cấp mạnh về nghiệp vụ, chuyên môn, vững về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, nhiệt quyết với công tác Hội và phong trào nông dân.