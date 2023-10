Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành bầu 28 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành khóa X. Ban Chấp hành đã bầu chủ tịch, các phó chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, đồng chí Đào Thị Mai được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh khóa X. Các Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Đỗ Hồng Hạ, Nguyễn Thị Vĩnh An…