Tham dự lễ phát động có bà Đào Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Phó Chủ tịch; Trưởng, phó các Ban chuyên môn, Văn phòng; Trung tâm Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh và trên 100 cán bộ, chi hội trưởng, chi hội phó nông dân, hội viên nông dân tại các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây, bà Đào Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, trong những năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhằm cổ vũ, tuyên truyền về công tác trồng và bảo vệ rừng.

Sáng 19/2, tại thôn 24, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đồng thời, hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong phong trào trồng và bảo vệ rừng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, tạo dựng cảnh quan xanh - sạch đẹp; về tác dụng của rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần sớm đưa Tuyên Quang là điển hình của cả nước về phát triển kinh tế lâm nghiệp, xây dựng tỉnh trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ của khu vực; góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Tại lễ phát động thi đua năm 2024, bà Đào Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tuyên truyền, quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.

Thứ hai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết số 19 của BCH TƯ Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 46 ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, đổi mới Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Thứ ba, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.



Thứ tư, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; hòa giải, giải quyết khiếu nại ở nông thôn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thứ năm, thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hiểu nông dân và vì nông dân.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng khen thưởng, hướng về cơ sở và hội viên nông dân.