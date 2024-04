Hội Nông dân TP HCM tổ chức hành trình về nguồn tại Long An

Ngày 17/4, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Hành trình về nguồn chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam (21/4/1961 - 21/4/2024); kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, Công viên tượng đài chiến thắng Long An, tỉnh Long An.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Công viên tượng đài chiến thắng Long An. Ảnh: HND

Tham gia hoạt động có các lãnh đạo Hội Nông dân TP.HCM qua các thời kỳ; Ban liên lạc Hội Nông dân Giải phóng miền Nam; tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố; tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân Hội Nông dân tỉnh Long An; cán bộ Hội Nông dân thành phố; đại diện Thường trực Hội Nông dân TP.Thủ Đức, huyện, quận; phường 28 (quận Bình Thạnh), phường Tân Tạo A, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân).

Ông Lê Minh Dũng - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, nhân dịp ôn lại truyền thống vẻ vang 63 năm của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam, những cán bộ, hội viên nông dân thế hệ hôm nay sẽ luôn ghi nhớ, tự hào về truyền thống và lịch sử của giai cấp nông dân.

Ông Lê Minh Dũng - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: C.T

"Và từ đó tiếp thêm nguồn động lực để mỗi cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục tham gia xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động và phong trào của Hội, phát huy hiệu quả các giá trị truyền thống đến ứng dụng sáng tạo những công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Xây dựng hình ảnh người nông dân mới, nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tư duy mới, nhận thức mới, kiến thức mới, đời sống văn hóa mới và có quyết tâm mới", ông Dũng cho biết.

Chương trình về nguồn gồm các nội dung: Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Bia 26 vị Nông dân (Ban công tác số 6, thuộc chi hội 12, tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM); sinh hoạt truyền thống tại Khu di tích Lịch sử Vàm Nhựt Tảo (xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An); Công viên tượng đài Chiến thắng Long An (phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An).

Đợt này, đoàn công tác Hội Nông dân TP.HCM tặng 1 căn nhà tình thương cho hội viên, nông dân khó khăn của tỉnh Long An. Ảnh: C.T

Đồng thời đoàn công tác còn thực hiện công trình an sinh xã hội trao tặng 1 căn nhà tình thương (trị giá 50.000.000 đồng) cho hội viên, nông dân khó khăn của tỉnh Long An; chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa cán bộ Hội Nông dân TP.HCM với các đồng chí Ban liên lạc Hội Nông dân Giải phóng miền Nam và Hội Nông dân tỉnh Long An.