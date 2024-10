Ngày 11/10, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024. Dự và cổ vũ hội thi có bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa và đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân các cấp.

Tại hội thi có 16 thí sinh, đại diện cho 125 Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở của 8 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh về tham gia hội thi và các đội trải qua 3 phần thi.

Hội Nông dân TP.Nha Trang đạt giải Nhất cuộc thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024 tỉnh Khánh Hòa

Tại mỗi phần thi, các đội đã mang đến cho khán giả những phần thi đặc sắc, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Các phần thi có nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội ND TP.Cam Ranh đạt giải nhì

Bà Hà Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2024 và nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2024), hôm nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi" tỉnh Khánh Hòa.

Hội ND Cam Lâm và Hội ND thị xã Ninh Hòa đạt giải 3

Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi" hôm nay là một ngày hội của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà, đặc biệt là đối với các đồng chí chủ tịch HND cơ sở được tổ chức 5 năm một lần, là một hình thức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thực tiễn, giao lưu học tập kinh nghiệm, giúp cho đội ngũ chủ tịch Hội Nông dân cơ sở nâng cao kiến thức công tác Hội, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thuyết trình, góp phần tích cực xây dựng cơ sở Hội vững mạnh.

Qua Hội thi giúp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đánh giá đúng tình hình đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở và có giải pháp củng cố xây dựng cơ sở Hội trong thời gian tới.



Các thí sinh tranh tài tại hội thi

Với nhiều nội dung về chủ trương chính sách, kỹ năng công tác Hội được lồng ghép trong 3 phần thi: Thuyết trình, Kiến thức chung (trắc nghiệm) và xử lý tình huống.

Tặng cờ cho các đội thi

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Hội Nông dân TP.Nha Trang; giải nhì Hội ND TP.Cam Ranh; Hội ND Cam Lâm và Hội ND thị xã Ninh Hòa đạt giải 3. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải khuyến khích cho các đội thi.