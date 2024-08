Hội Nông dân TT-Huế có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Hội Nông dân TT-Huế có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Chiều ngày 13/8, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024. Tham dự Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Đặng Ngọc Trân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và đại diện Thường trực Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở Hội, các đơn vị, hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Văn Lâm. Hội nghị đã biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng, biểu dương. Dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Đặc biệt, ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Phong Thu (huyện Phong Điền), hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Giám đốc Hợp tác xã Sen Huế vinh dự được là một trong những người tham chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Phong Thu (huyện Phong Điền), hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Giám đốc Hợp tác xã Sen Huế vinh dự là một trong những người tham chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: Văn Lâm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đã biểu dương những kết quả đạt được của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tuyên dương. Thừa Thiên Huế: Ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cây mai vàng

