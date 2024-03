Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ HTX ở Nghệ An sản xuất chè theo chuỗi giá trị, thu nhập tăng 15%

Liên kết sản xuất, nâng cao giá trị cây chè

Những ngày đầu tháng 3, trên các đồi chè ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là không khí khẩn trương thu hái lứa chè xuân. Anh Nguyễn Văn Đường – Giám đốc HTX nông nghiệp - chế biến chè Thanh Mai cho biết: "Lứa chè xuân búp non ngon nhất, cho ra phẩm trà cũng ngon nhất nên được thị trường rất ưa chuộng. Vừa qua, HTX chè Thanh Mai được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ hệ thống tưới phun, phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc BVTV sinh học. Được chăm sóc tốt nên vụ chè xuân năm nay của HTX được mùa, cho năng suất cao.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện Hội Nông dân tỉnh Nghệ An gắn biển bàn giao mô hình hỗ trợ phát triển HTX thâm canh chè hữu cơ gắn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

"Năng suất chè đạt khoảng 2,5 – 3 tấn/ha/lứa. Hiện nay, giá chè búp đang tăng cao, nên người dân phấn khởi thu hoạch. Bình quân mỗi ha chè, người trồng chè có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm"- anh Đường cho biết thêm.

Theo kinh nghiệm của các hộ trồng chè xã Thanh Mai, để chè giữ được độ chát ngọt, màu sắc đẹp, mẫu mã bắt mắt, khâu đầu tiên là các thành viên HTX phải tập trung thu hái đúng lứa. Bên cạnh đó, công đoạn chế biến chè cũng rất quan trọng.

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt về tình hình địa phương, anh Bùi Tuấn Đại – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Mai cho biết: Chè là cây trồng chủ lực, toàn xã Thanh Mai có hơn 1.000 hộ dân trồng chè với tổng diện tích hơn 400ha.

Những năm qua, cây chè đã mang lại cho người dân nơi đây nguồn thu nhập không nhỏ, trở thành cây xóa đói, giảm nghèo bền vững, thay đổi diện mạo làng quê vùng biên. Tuy nhiên, cây chè vẫn chưa trở thành cây làm giàu cho người dân và địa phương; chưa xây dựng được chuỗi giá trị trong sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc HTX nông nghiệp - chế biến chè Thanh Mai có xưởng chế biến chè rộng hơn 7.000m2 với dây chuyền chế biến chè hiện đại.

Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, thực hiện chủ trương của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Hội Nông dân xã Thanh Mai đã phối hợp, hướng dẫn, thành lập Hợp tác xã nông nghiệp – chế biến chè Thanh Mai. HTX nông nghiệp - chế biến chè Thanh Mai có 14 thành viên, trong đó có 12 hộ sản xuất với diện tích 18ha và 2 hộ chế biến. Trong đó, Giám đốc HTX Nguyễn Văn Đường có xưởng chế biến chè rộng hơn 7.000m2 với dây chuyền chế biến chè hiện đại. HTX có sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao của tỉnh Nghệ An.

Giám đốc HTX nông nghiệp - chế biến chè Thanh Mai Nguyễn Văn Đường cho biết: "Vào HTX, các thành viên cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận trong công tác sản xuất, thu mua và quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường để nâng cao giá trị cho cây chè. Hiện nay, toàn bộ diện tích chè của HTX đều được chăm sóc theo hướng hữu cơ, đảm bảo sản xuất an toàn. Những hộ dân tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao được HTX thu mua với giá ổn định, cao hơn giá thị trường nên bà con cũng phấn khởi hơn".

Thu nhập tăng 15%

Anh Nguyễn Văn Đường vui mừng nói: Năm 2023, HTX nông nghiệp chế biến chè Thanh Mai rất phấn khởi khi được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ thực hiện mô hình phát triển HTX trồng chè hữu cơ gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại xã Thanh Mai.

Theo đó, với tổng kinh phí thực hiện mô hình là 1,5 tỷ đồng, trong đó Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 600 triệu đồng, còn lại 900 triệu đồng là địa phương và người dân đóng góp. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã hỗ trợ HTX lắp đặt hệ thống tưới phun tự động trên diện tích 2,4ha chè và hỗ trợ 18,9 tấn phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Những đồi chè của HTX nông nghiệp - chế biến chè Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ hệ thống tưới phun.

Đánh giá cao hiệu quả mô hình, Giám đốc HTX Nguyễn Văn Đường khẳng định: Được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, các thành viên trong HTX đã liên kết chặt chẽ với nhau trong việc cung ứng vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thu mua sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhà máy chế biến chè.

Hiện tại đang vào vụ thu hoạch chè xuân nên bình quân mỗi ngày xưởng chế biến chè của Giám đốc HTX Nguyễn Văn Đường thu mua và chế biến 1 tấn chè tươi mỗi ngày.

"Thị trường xuất khẩu chè của HTX chủ yếu là các nước Trung Đông và một ít xuất sang Đài Loan. Bình quân mỗi năm, HTX xuất bán khoảng 800 – 1.000 tấn chè thô. Doanh thu đạt trên 16 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt 800 triệu – 1,3 tỷ đồng/năm"- anh Đường nói.

Anh Trần Văn Đức – Quyền Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, cán bộ phụ trách mô hình cho biết: Trước khi tiến hành bàn giao vật tư, phân bón, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, áp dụng KHKT, công nghệ cao trong sản xuất chè; các bước xây dựng thương hiệu, chuỗi giá trị cho sản phẩm chè cho hội viên, nông dân trên địa bàn xã Thanh Mai, huyện Thanh Mai.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền nhân rộng mô hình HTX thâm canh chè hữu cơ gắn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

"Tham gia mô hình, HTX nông nghiệp - chế biến chè Thanh Mai được hỗ trợ từ hệ thống tưới phun tự động, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến tập huấn KHKT bài bản. Trong suốt quá trình triển khai mô hình, cán bộ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An luôn theo sát đồng hành, cũng như đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện, tư vấn hỗ trợ các thành viên HTX xây dựng mô hình sao cho hiệu quả nhất"- anh Đức nhấn mạnh.

Vui mừng khi được hỗ trợ hệ thống tưới, phân bón, thuốc BVTV sinh học, anh Bùi Văn Nhàn – thành viên HTX nông nghiệp - chế biến chè Thanh Mai cho biết: Gia đình tôi có hơn 1ha trồng chè. Vào HTX, được tham gia mô hình của Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ hệ thống tưới, phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học chúng tôi rất phấn khởi. Đặc biệt, với hệ thống tưới phun tự động, gia đình tôi đã tiết kiệm được chi phí thuê nhân công tưới chè. Tôi cam kết sẽ chăm sóc cây chè thật tốy, đúng quy trình và hướng dẫn kỹ thuật tập huấn trồng chè hữu cơ để đạt năng suất và hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, mô hình điểm phát triển HTX trồng chè hữu cơ gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã gặt hái được nhiều kết quả. Mô hình HTX nông nghiệp - chế biến chè Thanh Mai thành công giúp tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Thu nhập và mức sống của các hộ tham gia mô hình cao hơn 15% so với các hộ khác trong vùng.

Thời gian tới, Hội Nông dân Nghệ An sẽ phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn, tuyên truyền nhân rộng mô hình các mô hình HTX hiệu quả, khép kín theo chuỗi giá trị" - lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khẳng định.