Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Ngân hàng Seven Bank Nhật Bản

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phía Ngân hàng Seven Bank có ông Yamada Tomoki - Giám đốc phụ trách phát triển dự án nước ngoài Ngân hàng Seven Bank, bà Đào Thị Thanh Loan – Giám đốc xúc tiến đầu tư thương mại, Công ty TNHH ONE-VALUE Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã giới thiệu khái quát về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội làm việc với Ngân hàng Seven Bank Nhật Bản và Công ty TNHH ONE-VALUE Việt Nam.

Đồng chí Đinh Khắc Đính cho biết: Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổ chức bộ máy Hội Nông dân Việt Nam gồm 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở. Hội Nông dân Việt Nam thực hiện 3 chức năng chính. Đó là: Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu tại buổi làm việc.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân; phối hợp các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản.

Hội Nông dân Việt Nam cũng trực tiếp thực hiện và phối hợp các bộ ngành thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân Việt Nam cũng mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, chương trình dự án hỗ trợ nông dân.

Hội Nông dân Việt Nam có Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 5.000 tỷ đồng để cho người nông dân vay vốn, từ đó xây dựng các mô hình nông nghiệp. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các ngân hàng thương mại đứng ra tín chấp cho người nông dân vay vốn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận; trao đổi các khả năng hợp tác giữa hai bên về việc triển khai hỗ trợ nông dân các hoạt động trồng rừng, sản xuất nông nghiệp gắn liền với thu chứng chỉ carbon.

Ông Yamada Tomoki - Giám đốc phụ trách phát triển dự án nước ngoài Ngân hàng Seven Bank giới thiệu về ngân hàng và đề xuất các nội dung hợp tác với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Yamada Tomoki - Giám đốc phụ trách phát triển dự án nước ngoài, Ngân hàng Seven Bank đã giới thiệu về ngân hàng Seven Bank. Đây là ngân hàng thuộc tập đoàn Seven Holdings - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, lớn thứ 5 trên thế giới được thành lập từ năm 2001. Tập đoàn đang sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi Seven - Eleven cũng đang có mặt tại Việt Nam.

Seven Bank hiện đang xem xét các hoạt động đầu tư, trong đó chú trọng tới mảng tín chỉ carbon cho ngành nông lâm nghiệp tại thị trường Việt Nam và các dự án hoàn thiện chuỗi cung ứng từ nông dân tới bán lẻ.

Công ty TNHH ONE-VALUE Việt Nam là đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược cho Seven Bank. Seven Bank hướng tới một thế giới nơi tất cả các thủ tục và quy trình xác thực đều có thể được thực hiện trên máy ATM. Máy ATM được trang bị các tính năng bao gồm nhận diện khuôn mặt, đọc mã QR và liên kết với điện thoại thông minh.

Tại buổi làm việc, ông Yamada Tomoki cũng đề xuất hợp tác với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng mô hình vận hành mua bán tín chỉ carbon trong dài hạn.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Hiện, tổng diện tích đất tự nhiên cả nước là 33.134.480 ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 27.994.319 ha, diện tích đất phi nông nghiệp là 3.949.158 ha và diện tích chưa sử dụng như đất đồi núi, đất bằng, núi đá…. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước triển khai nhiều đề án trồng rừng hiệu quả.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính tặng quà các thành viên trong đoàn.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính mong muốn sau buổi làm việc, đoàn sẽ làm việc cụ thể với các đối tác liên quan để tham gia góp ý nghiên cứu mô hình vận hành mua bán tín chỉ carbon ở Việt Nam. Phía Hội Nông dân có thể sẽ tham gia một số nội dung cụ thể như triển khai cho bà con vay vốn, trồng rừng, trồng nông lâm kết hợp trong thời gian tới…