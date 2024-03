Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn làm việc tại tỉnh Luang Prabang, Lào

Tại buổi chào xã giao, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Kham - khan Chan- tha- vy- souk đã có cuộc trao đổi thân tình với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang đã bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Lào, và hôm nay đến thăm tỉnh Luang Prabang.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt và chào xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang, Lào

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang đã thông tin một số nét tình hình kinh tế xã hội cơ bản của Luang Prabang. Đồng chí Kham - khan Chan- tha- vy- souk cho biết: Tỉnh Luang Prabang là cố đô của Lào đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hướng phát triển của tỉnh sẽ thúc đẩy mạnh ngành du lịch, song tỉnh vẫn là một tỉnh nông nghiệp, với 60% dân số làm nông nghiệp, nên không chỉ Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quan tâm đến việc thành lập Hội Nông dân mà bản thân đồng chí tỉnh trưởng cũng rất quan tâm.

Thời gian tới, tỉnh Luang Prabang sẽ cử đoàn công tác của tỉnh sang nghiên cứu học tập mô hình Hội Nông dân của một số tỉnh giáp biên giới với Lào tại Luang Prabang, đồng thời mời lãnh đạo các tỉnh Hội Nông dân của Việt Nam sang để tư vấn.

Tại cuộc gặp gỡ, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang cũng nhắc lại mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang cảm ơn đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác đã mang đến Lào tình cảm hữu nghị, sâu nặng, thắm tình đoàn kết giữa Hội Nông dân Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và đoàn công tác Trung ương Hội thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang, Lào

Lãnh đạo tỉnh Luang Prabang nhấn mạnh: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn có những tư vấn hết sức hữu ích về việc thành lập Hội Nông dân Lào, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm đất nước Lào tươi đẹp và có cuộc làm việc rất hữu ích với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Và hôm nay, đoàn có dịp đến thăm tỉnh Luang Prabang tươi đẹp, bên dòng Mê Kông thơ mộng và núi non hùng vĩ, được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp bình yên của khung cảnh, kiến trúc và cuộc sống thường nhật nơi đây - nơi từng là kinh đô của vương quốc Lào với ngôi chùa cổ với kiến trúc đẹp được bảo tồn rất tốt và đặc biệt là cố đô của Lào đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Đoàn công tác của Trung ương Hội đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Lào.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn cũng đã điểm qua những hoạt động của đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Vientiane và kết quả hội đàm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Đồng thời, thông tin khái quát những nét cơ bản về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, về hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam cũng như mục đích chuyến công tác của đoàn đến Lào và mong muốn đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang dựa trên nền tảng vững chắc của quan hệ Lào – Việt Nam, tiếp tục phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác với các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Đặc biệt là những hoạt động giao lưu như: tổ chức hội chợ nông sản, giao lưu văn hóa văn nghệ dân gian… giữa nông dân tỉnh Luang Prabang và nông dân các tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Lào. Đồng thời, có ý kiến để thúc đẩy sớm thành lập Hội Nông dân Lào góp phần hỗ trợ nông dân Lào phát triển kinh tế và tạo ra kênh ngoại giao nhân dân mới để làm phong phú thêm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và đoàn công tác Trung ương Hội thăm cơ sở sản xuất giấy Saa truyền thống và cơ sở dệt thủ công tại tỉnh Luang Prabang, Lào

Buổi tối cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang đã tổ chức một nghi lễ đặc biệt dành cho đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác trước tiệc chiêu đãi. Đó là lễ buộc chỉ cầu bình an, may mắn trước thềm Tết Bun Pi May của Lào (từ ngày 14-16/4).

Lễ buộc chỉ là một nét văn hóa của người dân Lào trong dịp năm mới và đã có từ lâu đời. Sợi chỉ được buộc vào tay tượng trưng cho mong muốn của người tặng, rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người nhận.

Trước đó, sau buổi chào xã giao đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang, vào 14h00 ngày 8/3/2024, Đoàn công tác của Trung ương Hội đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang và đi thăm một mô hình thủ công mỹ nghệ.