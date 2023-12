Hội Nông dân Việt Nam xây dựng mô hình “Thôn, xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn” tại Hải Hậu, Nam Định

Ngày 6/12, tại xã Hải An, Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh Nam Định tổ chức Lễ phát động trồng hàng cây nông dân để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ của mô hình và tập huấn kỹ thuật cho mô hình "Thôn, xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn" tại xã Hải An, huyện Hải Hậu.



Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Nam Định tham gia Lễ phát động trồng hàng cây nông dân tại xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thu Hà

Về dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Văn Thiện - Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định; đồng chí Đỗ Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Hậu.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện Hải Hậu; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hải An và đông đảo hội viên nông dân xã Hải An tham gia.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân tỉnh Nam Định, năm 2023 Hội Nông dân xã Hải An tham gia thực hiện mô hình "Thôn, xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn". Tham gia mô hình gồm 249 hộ nông dân được hỗ trợ 200 nắp đậy hố rác; 98 thùng phân loại rác thải; chế phẩm để ủ rác hữu cơ thành phân bón. Bên cạnh đó, nông dân xã Hải An còn được hỗ trợ trên 300 cây sao đen để trồng tại 2 tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn xã.

Hội viên nông dân xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tham gia lễ phát động trồng cây chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIIi, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thu Hà

Trong buổi sáng ngày 6/12, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lãnh đạo Hội Nông tỉnh; Thường trực Huyện ủy; Hội Nông dân huyện Hải Hậu; UBND xã, các ban, ngành đoàn thể và đông đảo hội viên nông dân xã Hải An đã tham gia trồng và gắn biển hàng cây chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Nam Định, huyện Hải Hậu chụp ảnh kỷ niệm tại công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân. Ảnh: Thu Hà

Buổi chiều cùng ngày, Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật thực hiện mô hình điểm về "Xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" cho 190 hội viên nông dân 3 xã: Hải An; Hải Giang và Hải Phong trên địa bàn huyện Hải Hậu.

Giám đốc Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Văn Thiện phát biểu tại lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật thực hiện mô hình điểm về "Xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: Thu Hà

Phát biểu tại lớp tập huấn, Giám đốc Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Văn Thiện cho biết: Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh Nam Định triển khai xây dựng mô hình "Thôn, xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn" tại xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Tòa cảnh lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật thực hiện mô hình điểm về "Xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: Thu Hà

Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị trong quá trình tập huấn đồng chí giảng viên cần giành thời gian thích hợp để trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp trong việc truyền thông nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và kỹ thuật về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

Đồng chí Phạm Văn Thiện mong muốn các hội viên nông dân lắng nghe và ghi chép đầy đủ những kiến thức mà đồng chí giảng viên truyền đạt, đồng thời áp dụng những kiến thức vào gia đình mình và tuyên truyền, vận động bà con, anh em, họ hàng, mọi người trong thôn xóm cùng tham gia thực hiện. Đồng thời, sử dụng các trang, thiết bị được hỗ trợ một cách hiệu quả, đúng mục đích của dự án. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân địa phương quan tâm, chỉ đạo nhân rộng mô hình.

Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thuỷ làm giảng viên chính tại lớp tập huấn. Ảnh: Thu Hà

Tham gia lớp các tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Trung tâm môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thuỷ truyền đạt những kiến thức chung về các văn bản pháp quy của Đảng và Nhà nước; các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình phối hợp của Hội Nông dân Việt Nam về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực trạng và các giải pháp, cũng như vai trò của Hội Nông dân và hội viên nông dân trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn kỹ thuật về phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình; kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên nông dân về thu gom, phân loại và xử lý rác thải bảo vệ môi trường nông thôn.

Việc tổ chức lớp tập huấn đã giúp các hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động bà con nông dân tích cực thu gom và xử lý rác thải; nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Hội viên nông dân tham gia lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật thực hiện mô hình điểm về "Xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: Thu Hà

Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phấn khởi cho biết: Năm 2020, Hải An được công nhận là xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.

Kế thừa thành quả, kinh nghiệm trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, xã Hải An đã đẩy mạnh xây dựng NTM kiểu mẫu. Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM kiểu mẫu; tổ chức họp dân nhằm tuyên truyền, vận động bà con nhân dân cùng tham gia.

"Cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng NTM đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, có chất lượng giữa các xóm trên địa bàn xã, là nền tảng và điều kiện thuận lợi để xã triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu", ông Thịnh chia sẻ.

Thời gian qua, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh Nam Định, UBND huyện Hải Hậu; sự chung sức, đồng lòng của người dân địa phương nên xã Hải An đã nhanh chóng về đích NTM kiểu mẫu.

Tháng 5/2023, xã Hải An chính thức được UBND tỉnh Nam Định công nhận là xã NTM kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa năm 2022. Hải An là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hải Hậu.

Với những kiến thức và kỹ năng truyền thông được trang bị tại lớp tập huấn, Bí thư Đảng ủy xã Hải An tin tưởng, cán bộ, hội viên nông dân xã Hải An sẽ có những đóng góp tích cực vào việc thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng dân cư nông thôn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hải An nói riêng, tỉnh Nam Định nói chung.