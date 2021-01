Hội vào cuộc, xóm thôn sáng, xanh, sạch, đẹp

Nhiều "điểm sáng" về môi trường

Trên cánh đồng các xã: Tân Hội, Thọ Xuân... của huyện Đan Phượng có những thùng đựng vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật được bố trí tại nhiều điểm. Theo Chủ tịch Hội ND huyện Đan Phượng Thiều Văn Son: Để bảo vệ môi trường, Hội ND huyện đã hướng dẫn, vận động nông dân thu gom, tập kết bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các điểm đã bố trí thùng đựng. Nhờ đó, đến nay, trên nhiều cánh đồng của Đan Phượng không còn tình trạng bao bì thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi...

Cùng với mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, Hội ND huyện Đan Phượng còn triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường và được hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia.

Mô hình trồng cà chua sạch của do Hội ND xã Trung Châu, huyện Đan Phượng (Hà Nội) hỗ trợ xây dựng. Ảnh: T.H

"Nhờ các mô hình thiết thực, Đan Phượng luôn trở thành điểm sáng của thành phố về vệ sinh môi trường, xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp". Ông Thiều Văn Son - Chủ tịch Hội ND huyện Đan Phượng

"Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội ND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các xã, thị trấn xây dựng 25 mô hình bảo vệ môi trường, tham gia vệ sinh môi trường. Điển hình là mô hình làm sạch đồng ruộng tại thị trấn Phùng, xã Liên Trung; phân loại rác thải tại nguồn ở các xã: Đan Phượng, Phương Đình, Thọ An; mô hình giảm thiểu bụi trong sản xuất mộc tại các xã: Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung; duy trì 90 tuyến đường chi hội nông dân tự quản về vệ sinh môi trường… Nhờ các mô hình thiết thực, Đan Phượng luôn trở thành điểm sáng của thành phố về vệ sinh môi trường, xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp" - ông Thiều Văn Son chia sẻ.

Tương tự, Hội ND huyện Gia Lâm đã và đang xây dựng nhiều mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Nổi bật trong số đó, là mô hình "đường hoa, hàng cây nông dân".

Với khẩu hiệu giản dị, dễ hiểu: "Thêm một khóm hoa, bớt một túi rác, trồng thêm mỗi cây xanh, nông thôn ngày một sạch", phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn được các cấp Hội ND huyện Gia Lâm phát động sâu rộng trong các thôn, xóm và được hội viên nông dân hưởng ứng nhiệt tình.

Ông Chu Anh Tuấn - Chủ tịch Hội ND huyện Gia Lâm cho biết: Đến nay, các cấp Hội ND huyện Gia Lâm đã trồng, chăm sóc và gắn biển 26 hàng cây với 1.027 cây xanh các loại trên quãng đường dài hơn 8km và hàng chục đường hoa, tạo sắc thái tươi mới cho vùng ven đô.

Cùng với duy trì và chăm sóc hàng cây nông dân và đoạn đường nở hoa, các cấp Hội ND đã xây dựng hiệu quả 39 mô hình giảm thiểu ô nhiễm môi trường với 2.448 hộ tham gia với các nội dung như: Xây dựng bể biogas, hố ga, bể lắng; xây dựng đặt các bể, thùng chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật; vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ sau thu hoạch; xây dựng chuồng trại và chăn nuôi xa khu dân cư…".

Tại huyện Chương Mỹ, trong năm 2020, Hội ND huyện đã vận động xây dựng được 46 mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất. Nổi bật là mô hình trồng hoa, mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại xã Phú Nam An, mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ sinh học tại xã Hoàng Văn Thụ…

Hơn 400 mô hình nông dân bảo vệ môi trường

Thực tế, việc triển khai các mô hình bảo vệ môi trường được Hội ND các quận, huyện, thị xã hưởng ứng và thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Theo thống kê của Hội ND TP.Hà Nội, năm 2020, Hội đã hướng dẫn nông dân xây dựng 411 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

Tiêu biểu như các mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; hướng dẫn sử dụng rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng; mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ sinh học, ủ phân vi sinh từ phế thải nông nghiệp; mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mô hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch. Hội cũng tuyên truyền, hướng dân xây dựng cánh đồng sạch tại các huyện: Phú Xuyên, Gia Lâm, Đan Phượng, Ứng Hòa, Chương Mỹ...

Hội còn phối hợp phát động nông dân các địa phương tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng và gắn biển 191 "Đoạn đường nở hoa", "Hàng cây nông dân", "Đoạn đường nông dân kiểu mẫu", "Con đường bích họa" với tổng chiều dài 262,3km; tham gia trồng mới 15.700 cây xanh các loại…

Đánh giá về những mô hình bảo vệ môi trường của nông dân trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa cho hay: Các mô hình đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng thành phố xanh, sạch. Đặc biệt, những mô hình sản xuất sạch của nông dân Thủ đô còn tạo nên những sản phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng cung ứng cho thị trường, qua đó cải thiện và từng bước nâng cao đời sống cho nông dân Thủ đô.