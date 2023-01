Hơn 26,3 tỷ đồng tặng quà, chăm lo cho người dân dịp Tết tại quận Ba Đình

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Cồ Như Dũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công tác quản lý địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống cháy nổ… được đảm bảo.



Theo UBND quận Ba Đình, trong dịp nghỉ Tết, trên địa bàn quận không xảy ra trọng án và vụ việc nghiêm trọng, không xảy ra cháy, nổ...

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, quận Ba Đình đã tổ chức tặng quà Tết của Trung ương và Thành phố bảo đảm chu đáo, kịp thời, đúng chế độ chính sách.

Tổng cộng, quận đã chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn với 63.245 suất quà, trị giá 26,314 tỷ đồng, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Tình hình an ninh chính trị địa bàn quận trong dịp Tết Nguyên đán được giữ ổn định. Công an quận đã huy động 100% quân số trực, đồng thời thực hiện tốt công tác tuần tra canh gác, kiểm soát địa bàn; bảo đảm an ninh, an toàn và thành công chương trình bắn pháo hoa tại hồ Ngọc Khánh chào đón năm mới.

Trong dịp nghỉ Tết, trên địa bàn quận không xảy ra trọng án và vụ việc nghiêm trọng, không xảy ra cháy, nổ, không có hiện tượng sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ.

Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đặc biệt lưu ý ở các bộ phận tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại quận và tại UBND các phường.

Các phòng, ban, ngành bắt tay ngay vào công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hôi, an ninh, quốc phòng năm 2023.