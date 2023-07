Hơn 50 quốc gia gần vỡ nợ, LHQ cảnh báo nóng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen rời đi sau khi tham dự cuộc họp lần thứ ba của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (FMCBG) của G-20 tại Gandhinagar, Ấn Độ, ngày 17/7. Ảnh AP

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán của các bộ trưởng tài chính G20 ở Ấn Độ về chủ đề giảm nợ bị đình trệ, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoàn cảnh khó khăn của các nước đang phát triển. Điều này diễn ra sau báo cáo tuần trước của Liên Hợp Quốc về mức nợ công thảm khốc ảnh hưởng đến gần một nửa thế giới.



Các đại diện của G20 đã gặp nhau ngày 17/7 tại Gandhinagar, Gujarat nhưng không đạt được tiến triển gì trong các cuộc thảo luận về việc tái cấu trúc khoản nợ của các quốc gia đang phát triển, AP đưa tin.

"Tôi nghĩ điểm mấu chốt là kể từ tháng 7 năm 2023, vấn đề tái cơ cấu nợ thực sự không tiến triển chút nào trên quy mô cần thiết," quản trị viên UNDP Achim Steiner nói với Reuters, gọi tình hình là "nghiêm trọng".

Tuần trước, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo 52 quốc gia không có cách nào giảm bớt gánh nặng nợ nần và đang tiến gần đến tình trạng vỡ nợ. Thúc đẩy báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) về vấn đề nợ ngày càng tăng, Guterres nói rằng 3,3 tỷ người sống ở các quốc gia đang chi tiêu nhiều hơn cho các khoản thanh toán lãi suất hơn là cho y tế hoặc giáo dục.

"Đây không chỉ là một rủi ro hệ thống – đó là một thất bại mang tính hệ thống", ông Guterres cho biết.

UNCTAD chỉ rõ rằng ít nhất 19 quốc gia đang phát triển đã chi nhiều hơn cho lãi suất hơn là cho giáo dục và ở 45 quốc gia khác, số tiền này nhiều hơn chi cho chăm sóc sức khỏe. Theo cơ quan của Liên Hợp Quốc, gần 40% thế giới đang gặp rắc rối nghiêm trọng về nợ nần.

UNCTAD cho biết đặc biệt đáng báo động là "sự bất bình đẳng cố hữu trong hệ thống tài chính quốc tế, tạo gánh nặng cho các nước đang phát triển một cách không tương xứng", đồng thời lưu ý rằng các nước châu Phi đang trả lãi suất cao gấp bốn lần so với Mỹ và gấp tám lần so với các quốc gia giàu nhất châu Âu. Việc tái cấu trúc khoản nợ này tỏ ra khó khăn vì 62% trong số đó hiện do các chủ nợ tư nhân nắm giữ, tăng từ 47% một thập kỷ trước.

Guterres cảnh báo vào tuần trước rằng nợ công toàn cầu đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 92 nghìn tỷ USD vào năm 2022, tăng gấp 5 lần kể từ năm 2000. UNDP cho rằng sự gia tăng này là do đại dịch Covid-19 và lạm phát và lãi suất gia tăng. giá. Cơ quan của Liên Hợp Quốc ước tính rằng hơn 20% dân số thế giới - khoảng 1,65 tỷ người - hiện đang phải vật lộn để có thức ăn trên bàn và sống với mức dưới 3,65 đô la một ngày.

Những cảnh báo của Guterres và UNDP hầu như không được chú ý do hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva, nơi khối quân sự do Mỹ lãnh đạo cam kết tài trợ nhiều hơn cho cuộc xung đột ở Ukraine.