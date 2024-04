Ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hơn 60 người thương vong vì TNGT, khách tới sân bay Nội Bài tăng cao

Theo Uỷ ban ATGT quốc gia, so sánh số liệu nêu trên với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2023, giảm 14 vụ, giảm 12 người chết, giảm 01 người bị thương.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 60 vụ, làm chết 24 người, bị thương 51 người; so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2023, giảm 14 vụ, giảm 12 người chết, giảm 01 người bị thương. Đường sắt không xảy ra tai nạn. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 11.855 trường hợp; ra quyết định xử phạt 24 tỷ 450 triệu đồng; tước GPLX 2.296 trường hợp; tạm giữ 3.738 phương tiện.

Lực lượng CSGT xử phạt những vi phạm của các phương tiện. Ảnh: P.H

Đường thủy nội địa đã xử lý 132 trường hợp, ra quyết định xử phạt: 187 triệu đồng. Đường sắt xử lý 07 trường hợp, ra quyết định xử phạt 09 triệu đồng; tước 02 giấy phép.

Đường dây nóng của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia ngày 27/4/2023 nhận được 11 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại một số tuyến đường,… Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.



Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường cửa ngõ thành phố ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu ùn tắc khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tại TP.HCM, ghi nhận tại bến xe Miền Đông và Miền Tây chiều 26/4 có khá đông người dân nhưng nhìn chung vẫn khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Tại Hà Nội, sáng nay (27/4), khác với cảnh đường phố ùn tắc chiều tối 26/04, sáng nay ghi nhận ở nhiều tuyến đường, giao thông đã hạ nhiệt.

Tại sân bay Nội Bài, trong ngày 26/4, có khoảng 556 lượt chuyến bay (trong đó có 305 lượt chuyến bay quốc nội và 251 lượt chuyến bay quốc tế) với hơn 85 ngàn khách (trong đó có hơn 52 ngàn lượt khách quốc nội và 33 ngàn lượt khách quốc tế).

Theo lịch bay trong ngày, có 3 khung giờ cao điểm (2 khung giờ quốc cao điểm quốc nội đến và 1 khung giờ cao điểm quốc nội đi) với hơn 2 ngàn khách/ khung giờ.Đối với chặng nội địa đi, trong ngày 26/4 khung giờ cao điểm nhất từ 17h00 - 18h00.

Đối với chặng nội địa đến, trong ngày 26/4 có 2 khung giờ cao điểm, 09h00 - 10h00 và 22h00 - 23h00. Từ ngày 27/4, sân bay Nội Bài sẽ áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi/đến sân bay Nội Bài dịp lễ.