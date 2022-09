Cụ thể, đến ngày 29/9, toàn tỉnh Ninh Bình ghi nhận hơn 600ha lúa mùa bị ngập trong nước. Các huyện có diện tích lúa bị ngập nặng như: Gia Viễn 77ha, Kim Sơn 480ha, Hoa Lư 52ha, Yên Mô 5ha...

Hơn 600ha lúa ở Ninh Bình bị ngập trong nước do ảnh hưởng sau bão số 4. Ảnh: V T

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Văn Tấn-Trưởng phòng NNPTNT huyện Kim Sơn cho biết: "Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4, kết hợp với rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường nên hai ngày nay trên địa bàn huyện Kim Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to".

"Hiện tại cây lúa đang làm đòng nên chúng tôi đã huy động lực lượng trực tiếp ra đồng để kiểm tra và nhanh chóng khơi thông dòng chảy để cứu lúa. Đến chiều 29/9, cơ bản nước trên các cánh đồng đã rút, không ảnh lớn đến diện tích lúa mùa trên địa bàn", ông Vũ Văn Tấn cho biết thêm.

Tối 29/9, một số diện tích trồng lúa tại huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) nước đã rút. Ảnh: V T

Được biết, lượng mưa từ 1 giờ ngày 28/9 đến 7 giờ ngày 29/9, ở các trạm khí tượng dao động trên dưới 100mm, có nơi lên tới trên 150mm như: Trạm thủy văn Như Tân, Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình).

Để bảo vệ các diện tích sản xuất nông nghiệp, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình đã vận hành 65 máy/17 trạm bơm, mở tiêu úng 35 cống và âu dưới đê đồng để tiêu úng cho lúa.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình các địa phương bị ngập lụt cần đẩy mạnh việc khơi thông dòng chảy, đôn đốc nông dân tranh thủ ra đòng sau khi tiêu thoát nước để chăm sóc cây lúa, rau màu, bảo đảm cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Đồng thời, thu hoạch nhanh các diện tích lúa đã chín, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai bất thường.