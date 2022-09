Trường THPT Lê Hồng Phong tiền thân là trường cấp 3 Hưng Nguyên, được thành lập tháng 9/1965 tại Hưng Tân (được tách ra từ phân hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng), đến năm 1975, Trường được mang tên Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về dự lễ khai giảng tại trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng GS.TS Nguyễn Xuân Thắng dự lễ khai giảng. Ảnh: Thắng Tình

Được thành lập trong giai đoạn cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang diễn ra vô cùng ác liệt, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, có giai đoạn, Trường đã phải sơ tán và chuyển địa điểm nhiều lần.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh trống khai giảng tại trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: Thắng Tình



Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Trường THPT Lê Hồng Phong vẫn luôn giữ vững truyền thống dạy tốt, học tốt và hiện nay luôn giữ vững là trường thuộc tốp đầu trên mảnh đất hiếu học xứ Nghệ.

Năm học này, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 800.000 học sinh của cả 4 cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS và THPT và là một trong những tỉnh có số lượng học sinh đông nhất cả nước. Ảnh: Thắng Tình

Trong gần 60 năm qua, trường THPT Lê Hồng Phong đã đào tạo hàng chục nghìn học sinh tốt nghiệp THPT. Dưới mái trường giàu truyền thống hiếu học này đã có nhiều thế hệ học trò trưởng thành và thành công; trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo… đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh này đã xây dựng 3 nhiệm vụ và giải pháp đột phá phát triển. Song song với đó, triển khai 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phù hợp với từng bậc học, cấp học. Ảnh: Thắng Tình.