Hơn 85,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế tăng so với cùng kỳ 2021

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 3/2022, toàn quốc có trên 16,4 triệu người tham gia BHXH, trong đó có trên 15,1 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và trên 85,34 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 86,1% dân số.

Nhìn chung, 3 tháng đầu năm, số tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng lần lượt là 1,47%, 10,77% và 1,95%.

Tuy nhiên, nếu so với năm 2021, số tham gia BHXH tự nguyện giảm 168 nghìn người và số tham gia bảo hiểm y tế giảm 3,49 triệu người…

Vận động người dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế tại TP.HCM. Ảnh BHXH TP.HCM



Lý giải về việc số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế giảm so với năm 2021, hầu hết các địa phương đều cho biết, nguyên nhân là do số người tham gia đã hết hạn nhưng chưa đóng tiếp và do tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg nên nhiều người dân, đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điều kiện tham gia lại; học sinh sinh viên có thẻ hết hạn chưa đóng tiền tham gia tiếp do chưa học trực tiếp tại trường; đối tượng thuộc hộ gia đình nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có thẻ hết hạn chưa đóng tiền tham gia tiếp do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành nghị quyết hỗ trợ tiếp năm 2022.

Ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) nhấn mạnh, nhiệm vụ được giao năm 2022 rất lớn, nếu không chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp hiệu quả ngay từ thời điểm đầu năm, thì sẽ khó đảm bảo hoàn thành được.

Theo ông Hào, để đạt được các mục tiêu, bên cạnh các giải pháp hiện có, chúng ta cần có một cơ chế đổi mới hơn về thù lao đại lý, tạo sự khuyến khích tham gia thời gian dài hơn với người tham gia BHXH tự nguyện. “Đề nghị BHXH các địa phương tiếp tục cập nhật lại các nhóm đối tượng tiềm năng, thực hiện phân bổ chỉ tiêu phát triển đối tượng”- ông Hào nhấn mạnh.



Đảm bảo tốt nhất quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế cho người dân



Cũng theo BHXH Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm, số người giải quyết hưởng các chế độ BHXH hằng tháng, BHXH một lần, ốm đau, thai sản... đều giảm so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ riêng số trường hợp giải quyết hưởng mới BH thất nghiệp tăng 61,94%, tuy nhiên số chi BH thất nghiệp lại giảm 509 tỷ đồng (12,69%).

Cán bộ ngành BHXH, cán bộ bưu điện tìm đến từng người dân để vận động, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại TP.HCM. Ảnh BHXH TP.HCM

Theo ông Đỗ Ngọc Thọ- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố bố trí nhân lực, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về nguồn kinh phí, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận giải quyết kịp thời, chính xác, đầy đủ quyền lợi cho người lao động mắc Covid-19.

“Tuy nhiên, việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động mắc Covid-19 điều trị tại nhà vẫn còn khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp, tham gia với Bộ Y tế báo cáo, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vướng mắc về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động mắc Covid-19 điều trị tại nhà”- ông Thọ cho biết.