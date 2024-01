Hỗn chiến náo loạn trên đường ở Bình Tân, 1 thanh niên tử vong

Trưa 18/1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B khiến 1 người tử vong.



Theo thông tin ban đầu, tối 17/1, một số người dân trên đường Bình Thành phát hiện một nhóm người la ó, rượt đuổi đánh nhau trước quán ăn trên đường này.

Hiện trường vụ án được Công an phong tỏa. Ảnh: T.K.

Một người gục trên đường nên được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ.