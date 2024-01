Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt 6 bị can để tạm giam, liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm thủy nội địa, xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Chi cục Đăng kiểm.



Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Vũ Hải (SN 1978, ngụ TP Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam), Bùi Quốc Hưng (Trưởng phòng Tàu sông), Đậu Ngọc Bình (Phó Phòng Tàu sông), Phan Huy Liêm (đăng kiểm viên Phòng Tàu sông), Vũ Văn Sơn (đăng kiểm viên Phòng Tàu sông), Trần Kỳ Hình (nguyên Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC.

Các bị can cùng bị bắt về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, bị can Trần Kỳ Hình bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ.

Theo cơ quan điều tra, các bị can trên bị khởi tố về hành vi sai phạm liên quan hoạt động đánh giá, cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa.

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 22/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố đối với 9 bị can về tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 35 bị can.

Đối với đại án về sai phạm, tiêu cực liên quan hoạt động đăng kiểm đường bộ, đường thủy nội địa và mở rộng lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe, đến nay các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã khởi tố, điều tra tổng cộng 9 vụ án với 251 bị can.

Các bị can bị khởi tố, điều tra về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.