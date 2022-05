Chiều 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1996), Tống Tấn Đạt (SN 1995), Nguyễn Phúc Lộc (SN 2002) và Lê Nhật Châu (SN 1995) về hành vi "Cố ý gây thương tích", sau vụ hỗn chiến vì cơn ghen vô cớ.

Các bị can cùng trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu quen biết và phát sinh tình cảm với Lê Thị Huỳnh Như, ngày 27/3, Hiếu phát hiện Như đi nhậu chung với Nguyễn Thanh Bình và Đoàn Trung Hậu. Nổi máu ghen, Hiếu điện thoại cho Châu đến đánh Bình và Hậu để dằn mặt. Lúc này, Châu chuẩn bị hung khí và rủ thêm Lộc, Đạt, Nguyễn Thái Trường Lam và Nguyễn Trọng (em ruột Hiếu) cùng đi đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Hiếu đánh Như gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%; còn Trọng, Lộc, Lam, Châu và Đạt sử dụng dao chém Bình gây thương tích 26% và chém Hậu gây thương tích 2%, rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngoài 4 bị can bị bắt tạm giam, bị can Trọng được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra, còn bị can Lam đã bỏ trốn khỏi địa phương.