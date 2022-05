Đánh hàng xóm trọng thương vì... hát karaoke quá to

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thành Tài (SN 1991, ngụ xã Lê Chánh) về tội cố ý gây thương tích, vì hành vi đánh hàng xóm trọng thương vì... hát karaoke quá to.