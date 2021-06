Hôn nhân tăm tối của giới siêu giàu trên phim Hàn

Hàng loạt những bộ phim Hàn Quốc liên tiếp lên sóng mô tả cuộc sống hôn nhân đầy góc tối. Đứng ở trung tâm của mỗi bộ phim là một cặp vợ chồng phải chịu đựng cuộc sống chung như địa ngục. Không hẹn mà gặp, rạn nứt trong những cuộc hôn nhân ấy đều bắt nguồn từ lòng tham, từ âm mưu, thủ đoạn của những người chồng không chung thủy.

Seo Hee Soo và Han Ji Yong

Mine là series truyền hình xoay quanh số phận của những người phụ nữ làm dâu trong các gia đình tài phiệt xứ Hàn. Seo Hee Soo (Lee Bo Young) từng là một siêu sao giải trí, nhưng để chu toàn trách nhiệm làm dâu, cô đã chấp nhận từ bỏ sự nghiệp. Hee Soo kết hôn với Han Ji Yong (Lee Hyun Wook), con trai thứ của gia tộc Hyowon.

Seo Hee Soo trở thành bình phong để chồng và nhân tình qua lại với nhau. Ảnh: tvN.

Han Ji Yong lạc vào gia tộc Hyowon theo một cách không ai ngờ tới, anh không có huyết thống của danh gia này. Bản thân Ji Yong cũng có con riêng với người phụ nữ khác trước khi cưới Hee Soo làm vợ.

Để phục vụ việc học hành của Ha Jun (Jung Hyun Joon), con riêng của Ji Yong, nhà Hyowon đã thuê Kang Ja Kyung (Ok Ja Yeon) làm gia sư riêng cho cậu bé.

Cô gia sư thường xuyên có những hành động quá trớn, vượt quá quyền hạn và trách nhiệm của mình. Ja Kyung cũng có quan hệ tình cảm vụng trộm với Ji Yong. Khi Hee Soo đề nghị sa thải cô gia sư, Ji Yong tỏ ý không bằng lòng bởi Ja Kyung thực ra chính là mẹ ruột của Ha Jun.

Tình trường được hé lộ lột trần bản chất tham lam của chàng thiếu gia Ji Yong. Dù đã lấy Hee Soo làm vợ, gã vẫn ngang nhiên đưa tình cũ về sống chung một nhà để tiện bề qua lại. Hee Soo bẽ bàng nhận ra bấy lâu nay mình bị lợi dụng làm bức bình phong để chồng và nhân tình che mắt thiên hạ.

Không chỉ thất bại trong vai trò làm chồng, Ji Yong còn là người cha vô trách nhiệm. Khi mẹ kế Hee Soo và mẹ đẻ Ja Kyeong đã đưa nhau ra tòa để giành quyền nuôi bé Ha Jun. Tuy là bố, nhưng Ji Yong không mảy may can thiệp để cứu vãn tình hình. Anh ta chỉ im lặng “tọa sơn quan hổ đấu”.

Trong diễn biến mới nhất của Mine, bản chất gã đàn ông đã bộc lộ trọn vẹn. Ji Yong đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, chẳng hề bận tâm đến cuộc hôn nhân đổ vỡ hay số phận của cậu con trai sau phán quyết của tòa. Ác độc, mưu mô và biến thái là những tính từ mô tả chính xác nhất bản chất của nhân vật Ji Yong.

Shim Su Ryeon và Ju Dan Tae

Penthouse là series truyền hình về giới siêu giàu làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc suốt một năm qua. Tới nay, phim đã bước sang mùa ba và có dấu hiệu quay trở về với mâu thuẫn cơ bản - cuộc đối đầu giữa hai vợ chồng Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) và Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon).

Ju Dan Tae một tay thao túng các thành viên trong gia đình mình cũng như cư dân của Hera. Ảnh: SBS.

Ju Dan Tae đóng vai trò trùm phản diện một tay khuấy nước chọc trời. Gã là một kẻ độc tài đúng nghĩa cả trên thương trường và trong đời sống gia đình. Năm xưa, vì ghen tuông, Ju Dan Tae đã thuê người sát hại chồng của Shim Su Ryeon, chia cắt cô và con gái đầu lòng nhằm thế vào vị trí người chủ gia đình còn khuyết thiếu.

Sau khi đã có Shim Su Ryeon, Dan Tae nhanh chóng sa vào lưới tình với người hàng xóm Cheon Seo Jin, nữ danh ca opera kiêm giáo viên của trường nghệ thuật danh giá. Lần này, Dan Tae đã tìm được một đối tác xứng tầm khi Seo Jin cũng là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Ju Dan Tae sẵn sàng dùng những cách hèn hạ nhất để triệt hạ đối thủ trên thương trường. Trong căn hộ nằm trên tầng 100 của tòa chung cư cao cấp Hera, Dan Tae hiện ra là kẻ vũ phu, sẵn sàng đánh vợ con thừa sống thiếu chết nếu họ làm trái ý mình. Cuối mùa một, khi phát hiện ra âm mưu chống lại mình của Su Ryeon, Dan Tae không ngần ngại ra tay sát hại cô.

Sống đời vợ chồng địa ngục với Ju Dan Tae, Shim Su Ryeon mất người đàn ông mình yêu, hai lần mất con, mất đi người chị em thân thiết và cuối cùng, mất mạng. Tất nhiên, như mùa 2 đã tiết lộ, một thay đổi trong phút chót đã cứu mạng người phụ nữ.

Nhưng sự sống sót thần kỳ của Su Ryeon chỉ khiến cuộc đời cô bị đẩy đến những giới hạn chịu đựng mới - tất cả đều do chồng cũ Ju Dan Tae gây ra.

Ji Sun Woo và Lee Tae Oh

The World of the Married là tác phẩm đạt kỷ lục rating của màn ảnh Hàn nửa đầu năm 2020. Bộ phim xoay quanh những góc tối của ngoại tình, phản bội, thù hận, trả giá trong cuộc hôn nhân giữa bác sĩ tài năng Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) và chồng là đạo diễn phim Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Hôn nhân giữa Ji Sun Woo và Lee Tae Oh chỉ đơn thuần là thù hận. Ảnh: Jtbc.

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy Sun Woo, Tae Oh là một gia đình kiểu mẫu. Họ có học thức, thành đạt, giàu có và chưa bao giờ to tiếng với nhau.

Tuy nhiên, vỏ bọc người chồng tận tụy, người cha gương mẫu mà Tae Oh khoác lên người chỉ nhằm che giấu bản chất suy đồi về đạo đức. Một mặt, Tae Oh nể vợ, nhưng mặt khác, gã muốn phủ nhận những ảnh hưởng của cô lên cuộc đời và sự nghiệp mình.

Trong nhiều năm, Tae Oh đã lén lút ngoại tình. Tới khi sự việc vỡ lở, gã không hề hối hận mà còn dùng tình yêu bao biện cho hành vi sai trái. Trong thế giới của gã đàn ông tham lam, Tae Oh có quyền cùng lúc yêu hai người phụ nữ.

Không chỉ khiến khán giả bức xúc vì góc nhìn méo mó về tình yêu, Tae Oh còn là cơn ác mộng trên màn ảnh vì bản chất ghen tuông và thói vũ phu. Ngay từ tập 2, gã chồng bệnh hoạn đã đánh đập Sun Woo tàn nhẫn. Xuyên suốt series phim, những hành vi bạo lực nhắm vào vợ cũ của Tae Oh còn lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hình ảnh người chồng Lee Tae Oh trên màn ảnh càng trở nên thảm hại khi gã quay lại với Sun Woo, cảm thấy yên lòng khi được ngoại tình cùng vợ cũ.

Ngỡ rằng cuộc hôn nhân với người tình đã thỏa mãn ảo mộng tình yêu của Tae Oh, nhưng hóa ra, thứ gã đàn ông yêu thương hết mực trước nay chỉ là bản thân mình. Lòng tham và sự ích kỷ của Lee Tae Oh cuối cùng đã đẩy cuộc đời của hai người phụ nữ cùng các con gã vào vòng xoáy đau khổ, thù hận.