Honda đổ 64 tỷ USD làm xe điện: "Nuốt chửng" thị trường 10 năm tới?

Honda ra mắt 30 mẫu xe điện vào năm 2030

Honda Motor Co Ltd của Nhật Bản có kế hoạch chi 64 tỷ đô la cho nghiên cứu và phát triển xe điện trong thập kỷ tới, đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là tung ra 30 mẫu xe điện trên toàn cầu vào năm 2030. Các mục tiêu của họ bao gồm sản xuất khoảng 2 triệu xe điện mỗi năm vào năm 2030, nhằm giành thị phần trong thị trường xe điện đang phát triển nhanh, dẫn đầu là Tesla Inc, trong khi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản có nguy cơ tụt lại phía sau các đối thủ châu Âu và Mỹ.

Chiến lược này đánh dấu một sự thúc đẩy để Honda giành chỗ đứng trong thị trường xe điện đang phát triển nhanh. Ảnh: @AFP.

Giám đốc điều hành Honda, Toshihiro Mibe cho biết: "Trong vòng 10 năm tới, chúng tôi sẽ đầu tư khoảng 8 nghìn tỷ yên (64 tỷ đô la) cho chi phí nghiên cứu và phát triển xe điện. Honda cho biết họ muốn thành lập một dây chuyền sản xuất xe điện chuyên dụng ở Bắc Mỹ, nơi họ cũng sẽ mua pin Ultium từ General Motors. Hãng cũng đang xem xét một công ty liên doanh riêng biệt để sản xuất pin ở đó, ngoài quan hệ đối tác với GM.

Tuần trước, Honda cho biết họ và GM sẽ phát triển một loạt xe điện giá rẻ hơn dựa trên nền tảng chung mới, mở rộng theo kế hoạch GM bắt đầu sản xuất hai mẫu SUV điện cho Honda bắt đầu từ năm 2024. Có thể thấy, việc phát triển xe điện đã thúc đẩy Honda tìm kiếm các đối tác để tối ưu hóa chi phí và chia sẻ công nghệ.

Christopher Richter, một nhà phân tích tại CLSA cho biết: "Điều này giúp họ có mối quan hệ tốt với rất nhiều nhà sản xuất khác về công nghệ pin ... cuối cùng sẽ sớm bỏ lại động cơ đốt trong".

"Với quy mô của họ, tôi rất vui vì họ đang hợp tác với General Motors", Christopher Richter nói.

Phần lớn khoản đầu tư trị giá 8 nghìn tỷ yên được dành cho điện khí hóa và công nghệ phần mềm. Con số đó bao gồm khoảng 43 tỷ yên cho dây chuyền sản xuất pin thể rắn, dự kiến bắt đầu vào mùa xuân năm 2024.

Tiếp tục củng cố hoạt động kinh doanh và giảm chi phí

Honda nói rằng nỗ lực này để giúp họ hiện thực hóa "niềm vui và sự tự do khi di chuyển" bằng cách tìm kiếm "bền vững với môi trường". Hãng muốn đạt được tính trung hòa carbon vào năm 2050 và đối với điều này, Honda sẽ bao gồm việc sử dụng pin và hydro có thể thay thế, cũng như điện khí hóa ô tô. Honda tin rằng, điều này sẽ cung cấp nhiều giải pháp khác nhau cho tất cả các sản phẩm của mình, tùy theo cách khách hàng sử dụng sản phẩm ở các quốc gia và khu vực khác nhau.

Honda cho biết hãng cũng đã thực hiện một số thay đổi về tổ chức để củng cố mảng kinh doanh điện khí hóa. Toàn bộ hoạt động kinh doanh của Honda hiện được chia thành xe máy, ô tô và các sản phẩm điện. Họ đã kết hợp các lĩnh vực công nghệ theo Hoạt động Phát triển Kinh doanh mới được đề ra.

Thông báo cũng tiết lộ rằng vào năm 2026, Honda sẽ bắt đầu áp dụng Honda e: Architecture, một nền tảng EV kết hợp giữa nền tảng phần cứng và nền tảng phần mềm.

Ông Kohei Takeuchi, Phó Chủ tịch điều hành của Honda cho biết, Honda cũng sẽ dựa vào các phương thức tài trợ bên ngoài khi cần thiết. Tháng trước, Honda cho biết họ sẽ phát hành Trái phiếu Xanh mệnh giá USD với tổng trị giá 2,75 tỷ USD, sẽ được phân bổ cho việc phát triển và sản xuất các phương tiện không phát thải.

Xe hybrid vẫn là vũ khí quan trọng, ngay cả xe điện tỏa sáng

Honda và các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác từ lâu đã nói rằng, ngay cả khi họ sử dụng điện, họ sẽ không từ bỏ công nghệ hybrid cũ hơn. Những người ủng hộ xe hybrid cho thấy nhiều thị trường đặc biệt là ở các nước mới nổi, nơi mà cơ sở hạ tầng hỗ trợ xe điện chạy pin sẽ còn lâu mới phát triển.

"Không có nghĩa đây là sự kết thúc của hybrid hay phải thay thế tất cả xe hybrid bằng EV", Mibe nói trong buổi thuyết trình. "Chúng tôi sẽ phát triển các mẫu hybrid hiện tại và sử dụng chúng như một vũ khí trong công việc kinh doanh của mình".

Honda cũng cho biết, họ có kế hoạch sản xuất khoảng 2 triệu xe điện mỗi năm vào năm 2030. Phần lớn khoản đầu tư sẽ là điện khí hóa và công nghệ phần mềm, Honda cho biết. Ảnh: @AFP.

Nhà phân tích Seiji Sugiura của Viện nghiên cứu Tokai Tokyo cho biết kế hoạch sản xuất 2 triệu xe EV mỗi năm của Honda đã nằm trong dự kiến. Điều này là do Toyota Motor Corp đã đặt mục tiêu doanh số 3,5 triệu xe như vậy vào năm 2030, và Nissan đã đặt mục tiêu một nửa số xe của họ là xe điện vào cuối thập kỷ này.

Đặt mục tiêu xe điện chiếm 100% doanh số bán hàng vào năm 2040

Trước đó, vào tháng 4/2021, Giám đốc điều hành Toshihiro Mibe cho biết Honda đặt mục tiêu xe điện chiếm 100% doanh số bán hàng vào năm 2040. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nắm quyền lãnh đạo nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai Nhật Bản vào đầu tháng 4 năm ngoái, Mibe cho biết công ty ủng hộ các mục tiêu xanh của chính phủ.

Mibe nói: "Tôi tin rằng trách nhiệm của một nhà sản xuất ô tô là đạt được mục tiêu không có carbon". Công ty dự kiến xe EV sẽ chiếm 40% doanh số bán hàng vào năm 2030 và 80% vào năm 2035 và 100% vào năm 2040 tại tất cả các thị trường chính, bao gồm Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Việc Honda công bố chiến lược điện khí hóa được đưa ra sau khi Thủ tướng Yoshihide Suga tuyên bố, Nhật Bản sẽ đặt mục tiêu cắt giảm 46% lượng khí thải vào năm 2030 và tìm cách tiến xa hơn nữa, tăng gần gấp đôi so với mục tiêu trước đó.

Mibe nói, mục tiêu mà chính phủ đặt ra là "khả thi". Ông nói: "Mặc dù mục tiêu của chính phủ là vô cùng khó khăn, nhưng tôi tin rằng đó là một mục tiêu khả thi trên quan điểm Nhật Bản trở thành trung hòa carbon vào năm 2050".