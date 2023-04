Hồng Đào nói gì khi đóng phim "Beef" chiếu trên Netflix?

Hồng Đào xuất hiện trong tập 8 của Beef. Nguồn: Netflix

Trong tập 8 của loạt phim "Beef", Hồng Đào xuất hiện ở đầu tập phim. Nữ nghệ sĩ cũng xác nhận có tham gia dự án phim Mỹ. Đồng thời, cô chia sẻ nhiều ảnh chụp cùng dàn diễn viên trong buổi ra mắt phim vào ngày 1/4 vừa qua. "Đây là cơ hội một lần trong đời mà tôi đã mơ ước. Tôi rất phấn khích khi chia sẻ rằng tôi có một vai trò trong Beef có trên Netflix. Cảm ơn tất cả những người đã làm nên điều này!", nữ nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

Hồng Đào cũng nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, có người thậm chí nói sẽ xem tập 8 của Beef trước tiên để xem Hồng Đào diễn xuất. Nữ diễn viên khuyên người bạn là hãy xem từ đầu phim mới hay.

Hồng Đào đảm nhận vai Hanh Trinh Lau - mẹ của nữ chính Amy (do Ali Wong đóng). Ảnh: ST

Hồng Đào đảm nhận vai Hanh Trinh Lau - mẹ của nữ chính Amy (do Ali Wong đóng). Cô sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ và được khen giao tiếp thành thạo. Trong phim, nhân vật Hồng Đào đóng nấu canh chua cho chồng Bruce Lau (Kevin Han Yee đóng) và con gái cùng ăn. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện.

Phân đoạn Hồng Đào trong Beef. Ảnh: CMH

Trong phân cảnh của mình, Hồng Đào thể hiện được nét diễn hài hước, dí dỏm. Nhân vật của Hồng Đào sử dụng tiếng Anh có pha trộn với giọng địa phương. Mặc dù nữ diễn viên chỉ lên hình trong thời lượng ngắn nhưng sự xuất hiện của cô gây thích thú cho nhiều khán giả trong nước.

Beef là phim của nhà sản xuất A24 khai thác về cuộc sống của người châu Á tại Mỹ và được đánh giá cao. Phim gồm 10 tập, xoay quanh số phận của nhà thầu Danny Cho (Steven Yeun) và chủ một doanh nghiệp nhỏ Amy Lau (Ali Wong).

Sau khi ra mắt ngày 6/4, hiện series này đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phim truyền hình ăn khách nhất Netflix toàn cầu, tính ở tuần thứ 15 của năm 2023 (từ 10/4 đến 16/4). Số liệu do trang thống kê FlixPatrol.com cung cấp. Phim đạt số điểm cao trên các trang đánh giá: 8.4 điểm với 12.000 lượt bình chọn trên IMDb; 99% điểm "cà chua tươi" từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes.

Thành công gần đây nhất của A24 là bộ phim thắng đậm tại Oscar lần thứ 95 Everything everywhere all at once (tựa Việt: Cuộc chiến đa vũ trụ) với Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu và Jamie Lee Curtis đóng chính.