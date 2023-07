Hợp xướng Gió Xanh tổ chức hòa nhạc tại 3 thành phố lớn

Hợp xướng Gió Xanh trình diễn các ca khúc bất hủ

Chương trình hòa nhạc hợp xướng mang chủ đề "Vòng tròn màu xanh - The circle of green 2023" do hợp xướng Gió Xanh biểu diễn sẽ được tổ chức vào ngày 12/8 tại TP. Đà Nẵng, 14/10 tại Hà Nội và 21/10 tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Dàn hợp xướng Gió Xanh. (Ảnh: BTC)

Tại chương trình hòa nhạc năm 2023, dàn hợp xướng sẽ trình diễn khoảng 20 tác phẩm âm nhạc, trong đó có nhiều bài hát bất hủ trong các bộ phim nổi tiếng như: When you believe (nhạc phim Hoàng tử Ai Cập); How far I'll go (nhạc phim Moana); The circle of life (nhạc phim Vua sư tử); Another day of sun (trong phim La La Land); Ánh trăng nói hộ lòng tôi - một trong những bài hát tiếng Hoa nổi tiếng nhất mọi thời đại...

"Bên cạnh đó, như một thông lệ, hòa nhạc thường niên của Gió Xanh luôn dành vị trí quan trọng cho các bài hát Việt Nam. Những bài dân ca Việt Nam như: Trống cơm; Lý kéo chài; Bài ca tôm cá; 30 con chim... được hát với 4, thậm chí 6 bè, khiến tác phẩm mang một chiều kích mới, vẫn thân quen, nhưng lại khoáng đạt hơn, thênh thang hơn và cũng sâu lắng hơn. Và vì thế chạm tới nhiều tầng cảm xúc của người nghe" - chỉ huy Nguyễn Hải Yến khẳng định.

Hòa nhạc hợp xướng "Vòng tròn màu xanh 2023" dự kiến sẽ đón khoảng 2.500 khán giả trong 3 đêm, trong đó khoảng 750 khách mời đặc biệt là các em đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hạ Long. Ở mỗi thành phố, chỉ huy Nguyễn Hải Yến sẽ dành thời gian đến dạy hát trực tiếp cho các em và chọn một số em cùng tham gia biểu diễn với Gió Xanh.

Sự chữa lành kỳ diệu của âm nhạc hợp xướng

Hợp xướng Gió Xanh được thành lập từ tháng 9/2019. Hiện tại, dàn hợp xướng này có hơn 200 thành viên, từ 6 đến 85 tuổi, họ tập hát cùng nhau mỗi cuối tuần tại Hà Nội. Trong hơn 3 năm kể từ khi thành lập, Gió Xanh thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật đòi hỏi chất lượng chuyên môn cao cũng như các sự kiện vì cộng đồng.



Chỉ huy hợp xướng Gió Xanh - chị Nguyễn Hải Yến. (Ảnh: BTC)

Chỉ huy hợp xướng Gió Xanh, chị Nguyễn Hải Yến chia sẻ: "Khi còn là sinh viên Nhạc viện, thỉnh thoảng chúng tôi được các thầy cho vé đi xem các buổi hòa nhạc của những nghệ sỹ nước ngoài đến biểu diễn. Khi đó, chúng tôi như được sống ở một thế giới khác, một thế giới thật đẹp đẽ, nơi chúng tôi đắm chìm vào âm nhạc và để cho trí tưởng tượng của mình tự do bay bổng.

Tôi cho rằng đó là những khoảng thời gian chúng tôi thực sự được "hưởng thụ" những di sản quý giá của nhân loại, được cảm nhận giá trị của âm nhạc và nuôi dưỡng những xúc cảm đẹp cho tâm hồn. Tôi thành lập Gió Xanh với mong muốn đó. Trên hành trình cùng với Gió Xanh, tôi đã chứng kiến sự chữa lành kỳ diệu của âm nhạc hợp xướng".

Hoạt động quan trọng nhất của Gió Xanh là tổ chức hòa nhạc hợp xướng thường niên. Năm 2020, hợp xướng Gió Xanh đã tổ chức hòa nhạc đầu tiên mang tên "Giáng sinh Xanh"với 700 khán giả, trong đó 164 em là khách mời đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội tại Hà Nội.

Tại hòa nhạc lần thứ hai mang tên Hộ chiếu Xanh 2022, chương trình biểu diễn gồm 2 đêm tại Hà Nội và 1 đêm tại Hạ Long với gần 2.000 khán giả trong đó khách mời đặc biệt là 500 em đến từ nhiều cơ sở bảo trợ xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh.