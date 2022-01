Hot girl Thiên An lần đầu đóng phim điện ảnh sau scandal với Jack

Lần đầu thử sức với màn ảnh rộng, Thiên An đã đảm nhận ngay một vai diễn khá "nặng ký". Cô vào vai Ngân (Diana), một cô gái chật vật "bước qua, bước lại" giữa hai thế giới siêu giàu và siêu nghèo, tìm cách tồn tại trong hai thế giới với những tiêu chuẩn về hạnh phúc khác hẳn nhau.

Diana bề ngoài ngây thơ và trong sáng nhưng thực chất thông minh, sắc sảo, có óc quan sát và khả năng ứng biến nhạy bén. Chỉ mới xuất hiện trong các MV ca nhạc của Jack và K-ICM, đây sẽ là lần đầu Thiên An thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong một phim điện ảnh đích thực.



Hot girl Thiên An đóng vai chính trong phim "Mưu kế thượng lưu". (Ảnh: NSXCC)

Những hình ảnh đầu tiên của phim cho thấy Thiên An nổi bật với nhan sắc ngọt ngào. Phim bấm máy vào cuối tháng 10/2021, sau đợt giãn cách xã hội. Đóng vai mẹ của Thiên An trong phim, diễn viên Kiều Trinh, khen hot girl lễ phép, dịu dàng và rất đẹp khi lên hình.

Đóng cặp với Thiên An trong phim là diễn viên điển trai Anh Tú. Anh vào vai một thiếu gia giàu có, lịch lãm với loạt hàng hiệu, đi xe sang.



Thiên An và Anh Tú trong phim. (Ảnh: NSXCC)

Bộ phim Tết "Mưu kế thượng lưu" tung ra poster đầu tiên với hình ảnh hai nửa khuôn mặt của nam, nữ chính Anh Tú - Thiên An kèm theo dòng chú thích: "Kẻ nghèo nhất là kẻ chỉ có tiền". Đây là bộ phim thứ năm ấn định chiếu rạp Tết Nhâm Dần, nối tiếp các phim 1990, Chìa khóa trăm tỷ, Trạng Tí phiêu lưu ký và Nhà không bán.

Thiên An sinh (năm 1998) từng tham gia các cuộc thi Miss Teen 2017, The Face 2017 và diễn xuất trong các MV Sóng gió, Bạc phận... của ca sĩ Jack. Tháng 8/2021, Thiên An công khai có con gái với Jack sau khi nam ca sĩ bị một số cô gái đăng đàn tố lăng nhăng, vô trách nhiệm. Thiên An cho biết, Jack bỏ rơi hai mẹ con và chỉ gửi chu cấp 5 triệu đồng/tháng.