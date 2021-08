Hot sao Việt (11/8): Hành động "lạ" của hot girl Thiên An sau khi Jack xin lỗi, nhận trách nhiệm...

Hot sao Việt hôm nay: Phát ngôn của MC Phương Mai về đàn ông, phụ nữ

Mở đầu tin hot sao Việt hôm nay là phát ngôn thu hút sự chú ý của MC Phương Mai đề cập đến đàn ông, đàn bà giữa ồn ào Jack lên tiếng về việc có con với hot girl Thiên An. Nữ MC Mai Phương viết trên trang cá nhân: "Đây là thế giới của đàn ông? Đàn ông đi lừa tình khắp chốn, để lại hậu quả hủy hoại tương lai của cô gái thì chỉ cần buông 1 câu xin lỗi chung chung, phủi bỏ toàn bộ các mối quan hệ là xong? Rồi tiếp tục nhơn nhơn kiếm tiền, sống sung sướng hả hê?

Các cô gái sau khi bị lừa phỉnh, sử dụng, bị tổn thương thêm tổn thương đã đành, nay lại tiếp tục bị vùi dập, bắt nạt?

Có cô còn ngậm đắng nuốt cay chấp nhận tha thứ dù anh "chẳng thèm xin lỗi em đâu". Tại sao đến ngày hôm nay phụ nữ vẫn phải là kẻ chịu thiệt? Xã hội mình đang đi lùi? Không thích chuyện bao đồng nhưng nói thật là chứng kiến nhiều chịu không nổi, nghỉ dịch rảnh, ok!".

Phát ngôn của MC Phương Mai về đàn ông, phụ nữ hiện tại vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình FBNV)

Hành động "lạ" của hot girl Thiên An sau lời xin lỗi của Jack

Sau khi Jack chính thức lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm làm cha với con chung của hot girl Thiên An vào tối qua (10/8). Mới đây, Thiên An bất ngờ có hành động "lạ" trên mạng xã hội. Theo đó, người đẹp được cho là đã xóa hoặc ẩn đi những bài viết trên Instagram được lập ra dành riêng cho con gái - bé Sol (tên thân mật của con gái Thiên An - PV). Số người theo dõi trên trang này hiện vẫn được người đẹp giữ nguyên nhưng cô đã đặt tài khoản ở chế độ riêng tư. "Niềm vui của mẹ là nhìn Sol lớn lên mỗi ngày", cô viết.

Hành động "lạ" của hot girl Thiên An sau lời xin lỗi của Jack. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Thiên An bày tỏ mong muốn cộng đồng đừng lôi con gái cô vào câu chuyện của người lớn. "Mình mong rằng mọi người sẽ chào đón Sol như bao đứa trẻ bình thường khác, vì Sol thiệt thòi nhiều rồi. Và mình mong mọi người hãy tôn trọng cái tên mình đặt cho Sol vì nó là một cái tên mình đã nâng niu và yêu thương biết bao. Mình hy vọng mọi việc sẽ nhanh kết thúc, trả lại cuộc sống yên bình vốn có cho 2 mẹ con mình", người đẹp chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt Hương thương chồng dầm mưa làm thiện nguyện

Trong ngày, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ông xã - nhạc sĩ Hoài Phương tất bật vận chuyển những chiếc quan tài được các mạnh thường quân trao tặng đến một số ngôi chùa ở TP.HCM.

Chia sẻ về ông xã, nghệ sĩ Việt Hương không khỏi xót xa: "Anh Phương cũng như các bạn tình nguyện viên. Chồng tôi từ vác gạo, nước tương, lương thực đến khiêng hòm... không dị đoan gì hết, giúp được gì cho bà con là chúng tôi giúp liền.

Ông xã sống ở Mỹ mấy chục năm, từng khiêng không ít áo quan cho các anh chị em nghệ sĩ nên không ngại đâu. Không phải là nghệ sĩ thì mình ngồi chỉ huy, vợ chồng tôi xắn tay áo vào làm hết. Anh Phương đang ở Mỹ làm thầy giáo, đi dạy ngon lành, tôi thương chồng tôi lắm!".

Nghệ sĩ Việt Hương thương chồng dầm mưa làm thiện nguyện. (Ảnh chụp màn hình)

Phía ông xã của nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ thêm: "Bên Mỹ, tôi cũng từng khiêng người mất rồi nên tôi không ngại gì cả. Dịch bệnh ở đâu cũng thế, có người mất, mình giúp được gì thì giúp thôi. Chúng tôi mong giúp người còn đang sống và cả người đã khuất".

Hoa hậu Giáng My chia sẻ loạt ảnh cũ gây chú ý

Nhan sắc của Hoa hậu Giáng My trong bộ phim "Ngọn nến hoàng cung" cách đây 21 năm khiến dân mạng trầm trồ. Theo người đẹp chia sẻ, cô vào vai thứ phi Ngọc Diệp - vợ hai của vua Bảo Đại, triều Nguyễn. Trong phim tạo hình của Giáng My cao sang với khí chất hơn người.

Được biết, thời điểm thực hiện phim này Hoa hậu Giáng My ở tuổi ngoài 30 tuổi. (Ảnh: FBNV)

Những hình ảnh cũ của Hoa hậu Giáng My được Hoa hậu Hà Kiều Anh và ca sĩ Hồng Nhung khen ngợi hết lời. (Ảnh: FBNV)