Xuất hiện tin giả bão số 4 đã vào các tỉnh miền Trung, Trung tâm Khí tượng phải cảnh báo khẩn

Trên fanpage của mình, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo cho người dân về hiện tượng tin giả về áp thấp nhiệt đới/bão số 4.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều và tối nay, 18/9, các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi sẽ có thời gian tạm giảm mưa.

Các chuyên gia khí tượng khẳng định, đây không phải là hiện tượng giảm mưa khi tâm bão qua như gần đây có đề cập, bởi tâm áp thấp nhiệt đới/bão số 4 còn ở xa ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa, sáng mai mới tiến gần bờ và gây mưa to gió mạnh trở lại từ nửa đêm về sáng mai (19/9), đặc biệt là các tỉnh từ Quảng Nam trở ra tới Nghệ An.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị người dân không chủ quan nghĩ bão đã qua mà mất cảnh giác.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội có quá nhiều "chuyên gia bão tự phong và sống ảo" đang "chém" áp thấp nhiệt đới/bão đã vào khu vực Trung Bộ nên Trung tâm cảnh báo bà con hết sức tỉnh táo, nắm thông tin chính thống.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chỉ rõ vị trí của áp thấp nhiệt đới/bão số 4 lúc 16 giờ chiều 18/9 và nguyên nhân gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung từ tối qua đến nay. Ảnh: nchmf.

Hiện, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia là cơ quan ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước theo quy định.

"Các công dân chỉ theo dõi duy nhất trang của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hoặc các trang chính thống khác có dẫn nguồn từ phía Trung tâm, những nguồn không trực tiếp từ Trung tâm ban hành, đều là những tin không được kiểm chứng", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định.

Theo bản tin nhanh về áp thấp nhiệt đới của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 16 giờ ngày 18/9 ở vào khoảng 16.8 độ Vĩ Bắc; 112.2 độ Kinh Đông, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 430km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo, trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Được biết, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới, ngày hôm nay (18/9), ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 18/9 có nơi trên 150mm như: Tp. Đà Nẵng 229mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 204mm, Phước Chánh (Quảng Nam) 190.8mm,…

Dự báo, từ chiều tối ngày 18/9 đến chiều tối ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500.

Từ chiều tối ngày 18/9 đến chiều tối ngày 20/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ chiều tối ngày 18/9 đến tối 19/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).