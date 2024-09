Nông thôn mới nâng cao ở Cự Nẫm: “Thiên đường” du lịch sinh thái

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Lương – Chủ tịch UBND xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Địa phương đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu để phấn đấu về đích nông thôn nâng cao vào năm 2025 và thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ nội dung đề án "Làng văn hóa du lịch Cự Nẫm" đủ điều kiện để công nhận khu du lịch cấp tỉnh, trở thành điểm đến tham quan, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí hấp dẫn tại khu vực Bắc Trung bộ.



"Xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ảnh: Trần Anh

Theo ông Nguyễn Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), xã Cự Nẫm về đích nông thôn mới từ năm 2018. Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, an sinh xã hội được bảo đảm, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, sau khi được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án "Làng Văn hóa Du lịch Cự Nẫm" vào năm 2021, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã phổ biến đến cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong toàn xã được biết về mục đích, ý nghĩa của Đề án.

Khách du lịch Hàn Quốc tham quan cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Để thực hiện Đề án "Làng Văn hóa Du lịch Cự Nẫm", xã đã tiến hành để đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và có kế hoạch, chương trình đào tạo nghề để phát triển nhân lực.

Cùng với đó, phát triển, hoàn thiện các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng homestay, farmstay sẵn có và tăng cường hoạt động kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan để bảo đảm làm hài lòng và thu hút ngày càng nhiều du khách du lịch khi tới địa phương.

Điểm du lịch sinh thái Đồi Mây Đắng ở xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình, đơn vị đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Làng văn hóa du lịch Cự Nẫm đủ điều kiện để công nhận khu du lịch cấp tỉnh; trở thành điểm tham quan, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí hấp dẫn tại khu vực Bắc Trung bộ trên cơ sở khai thác các lợi thế sẵn có về tài nguyên văn hóa bản địa, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc thù, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Bình.