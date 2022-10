Hủ tiếu Trần Bình Trọng: Quán vỉa hè, bán xuyên đêm

22 giờ đêm. Khu vực vỉa hè ở số 160 Trần Bình Trọng, quận 5 (TP.HCM) chật kín người, xe. Khung cảnh này sẽ còn nhộn nhịp tới sáng, vì đây là một trong những quán hủ tiếu bán xuyên đêm hiện thu hút rất đông thực khách.

Quán bán hai món chính là hủ tiếu thịt heo và thịt gà, cũng như kết hợp cả hai thứ, nên gọi là quán hủ tiếu heo gà, hay cũng có người gọi là hủ tiếu 160 Trần Bình Trọng, để tiện tìm đường mà đến.

Quán hủ tiếu Trần Bình Trọng, quận 5 lúc nào cũng đông. Ảnh: Nguyên Thịnh

Với quán này, nhiều thực khách - dù từng ăn hay chỉ là "nghe nói" - truyền tai nhau rằng, đến đây phải chịu khó đợi, ai thiếu kiên nhẫn, lại gặp trúng lúc đang đói bụng thì… thôi rồi.

Trong lúc ngồi chờ, nhìn qua nhìn lại, thấy nhiều người cũng đang chờ giống mình, chúng tôi hỏi một khách bên cạnh: "Bộ quán này phải… đợi thiệt hả chị?".

Chị này gật đầu, tay thì vẫn đang lướt lướt điện thoại trong lúc giết thời gian: "Đúng rồi, hôm nào nhanh thì chờ 25 phút, còn bình thường đợi cả 45 phút mới có món. Mà mình hay ăn ở đây, cũng quen rồi", chị cười.

Nghe vậy, chúng tôi cũng chỉ biết ngồi… đợi. Nhìn qua menu thì thấy, ngoài hủ tiếu, khách có thể gọi bánh canh, miến, nui, mì sợi, mì gói…, món nước hay món khô đều được. Tuy nhiên, với món khô, một số ý kiến thực khách cho rằng gia vị trộn hủ tiếu hơi mặn.

Phân hủ tiếu khô với nước sốt đặc biệt. Ảnh: Nguyên Thịnh

Ăn kèm với hủ tiếu chủ yếu là các nguyên liệu từ thịt heo hay thịt gà. Về heo, sẽ có tim, gan, phèo, cuống họng, lưỡi, bao tử, nạc, giò, sườn non… Về gà, sẽ có gà xé, gà chặt, trứng non và lòng gà. Nói chung, tùy sở thích mà bạn gọi món.

Đặc biệt, nếu không biết gọi thế nào giữa quá nhiều lựa chọn, hoặc nếu muốn… "ăn hết" menu, bạn cũng có thể gọi một tô "full topping", tức đầy đủ các nguyên liệu, với giá tròn chẵn 100.000 đồng. Chúng tôi gọi tô full topping này.

Tô hủ tiếu "full topping" tròn chẵn 100.000 đồng

Ngồi chờ từ 22h đến khoảng 22h40, tô hủ tiếu của chúng tôi mới được dọn lên. Chúng tôi nhẩm tính, vậy hóa ra "lời đồn" cũng… không sai.

Dù đợi lâu, song nhìn tô hủ tiếu nhân viên mới bưng ra, thấy "ấm lòng" phần nào. Vì gọi hủ tiếu khô, nên tô hủ tiếu trộn được dọn riêng, cùng tô full topping với các thứ ăn kèm.

Hủ tiếu khô, tô hủ tiếu trộn được dọn riêng, cùng tô full topping với các thứ ăn kèm. Ảnh: Nguyên Thịnh

Một điểm hút khách ở quán 160 Trần Bình Trọng là chén nước chấm được dọn riêng cho mỗi thực khách. Nước mắm được pha hơi mằn mặn, có tiêu và ớt xắt khá cay, dùng để chấm các loại thịt, lòng thì bắt lắm. Ngoài ra, còn có dĩa rau xà lách, cần tây ăn kèm.

Trong tô full topping, chúng tôi thấy có trứng non, gà chặt miếng, lòng gà, sườn non, khoanh giò heo, tôm, bò viên, gan, tim, phèo non, huyết… Các nguyên liệu heo, gà có độ ngọt thịt, mềm, xắt miếng lớn. Nước lèo không được trong lắm, song hương vị đậm đà, vừa ăn.

Chén nước chấm riêng. Ảnh: Nguyên Thịnh

Tô hủ tiếu khô thì có hành phi, tóp mỡ được nhiều người thích, có thêm ít giá sống, thịt bằm. Với những ai sức ăn hơi "yếu" một chút, tô full topping này là khá nhiều, cả hủ tiếu lẫn thịt, vì chỉ riêng phần sườn ngon, gà với giò heo thôi cũng đã đủ no, nên bạn có thể cân nhắc gọi món cho phù hợp với mình.

Phải chờ đợi gọi món, lên món lâu chính là một điểm trừ lớn của quán, nhất là với những thực khách… thiếu kiên nhẫn. Ngoài ra, vì là quán vỉa hè, khách đông, nên chỗ ngồi cũng hơi chật, không được thoải mái lắm, việc để xe cũng hơi bất tiện.