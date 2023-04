Huawei hợp tác với nhiều nhà sản xuất ô tô hơn để sản xuất xe điện Aito

Theo đó, Huawei sẽ hợp tác với Chery Automobile, BAIC Motor và Anhui Jianghuai Automobile Group để cùng phát triển và sản xuất các phương tiện mang thương hiệu Aito, nhằm mở rộng sự hiện diện của mình trong ngành công nghiệp ôtô, Richard Yu, Giám đốc điều hành Ô tô thông minh của Huawei, cho biết tại diễn đàn EV 100 Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Huawei, công ty đã hợp tác với Tập đoàn Seres để sản xuất ô tô Aito, đang lên kế hoạch cho một loạt mẫu xe bao gồm SUV, sedan và xe đa dụng dưới thương hiệu Aito. Ảnh: @AFP.

Gần đây, Huawei, công ty đã hợp tác với Tập đoàn Seres Group của Trung Quốc để sản xuất ô tô Aito, và giờ họ đang lên kế hoạch cho một loạt mẫu xe bao gồm SUV, sedan và xe đa dụng dưới thương hiệu Aito, Yu nói thêm. "Chúng tôi muốn sử dụng đầy đủ các nguồn năng lực sản xuất của các nhà sản xuất ô tô khác nhau", Yu nói.

Tập đoàn Seres Group của Trung Quốc đã bán được tổng cộng 80.000 ô tô Aito có hệ thống HarmonyOS của Huawei - do công ty phát triển như một giải pháp thay thế cho Android Auto - vào năm 2022, tăng hơn sáu lần so với một năm trước, đó theo hồ sơ của công ty.

Gần đây, Chủ tịch Eric Xu của Huawei cũng đã nhắc lại trong một cuộc họp báo rằng, công ty không tự sản xuất ô tô mà chỉ giúp các nhà sản xuất ô tô khác tạo ra những phương tiện tốt hơn.

Ngoài Seres Group, Chery Automobile, BAIC Motor và Anhui Jianghuai Automobile Group cũng sẽ sớm ra mắt các mẫu xe được trang bị đầy đủ các giải pháp của Huawei, ông Yu nói thêm. Theo Yu, sẽ không có xung đột lợi ích mặc dù Huawei tung ra các mẫu xe khác nhau của một số thương hiệu trong khi cùng sử dụng phương pháp lựa chọn thông minh. Phương pháp lựa chọn thông minh có nghĩa là Huawei cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô các bộ phận và giải pháp kỹ thuật, cũng như hệ thống quản lý.

Ông nói thêm, Huawei và các nhà sản xuất tận dụng tối đa công suất của các nhà máy ô tô đối tác và sẽ không lãng phí tài nguyên mà thay vào đó, họ sẽ cùng nhau phát huy hết khả năng.

Huawei có ba cách để tham gia vào lĩnh vực kinh doanh ô tô. Ngoài cách lựa chọn thông minh đã đề cập ở trên, Huawei cũng có thể hoạt động với tư cách là nhà cung cấp linh kiện hoặc nhà cung cấp hệ thống thông minh thông qua chế độ 'Huawei Inside'.

Huawei Technologies của Trung Quốc đang hợp tác với nhiều nhà sản xuất ô tô lâu đời hơn để sản xuất ô tô điện mang nhãn hiệu Aito nhằm khai thác cạnh tranh với Tesla ở Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Khi bước vào lĩnh vực ô tô, Huawei lần đầu tiên nghĩ đến việc trở thành nhà cung cấp phụ tùng ô tô tương tự như Bosch và Continental, nhưng trên thực tế, những gì Huawei cung cấp không phải là hệ thống phanh, hệ thống lái hay các bộ phận tiêu chuẩn khác mà là phần mềm, thuật toán, dịch vụ đám mây và Yu cho biết các chip được tùy biến cao và khó bán ở quy mô lớn như các linh kiện tiêu chuẩn.

Do đó, cần phải hợp tác sâu sắc hơn với các nhà sản xuất để tích hợp và lặp lại các giải pháp lái xe thông minh một cách liên tục và đó là lý do tại sao Huawei ra mắt mô hình hợp tác 'Huawei Inside', Yu nói thêm. Một số mẫu được phát triển theo cách đó là Arcfox Alpha S HI, đồng phát triển với Arcfox của BAIC và Avatr 11, đồng chế tạo với Changan Automobile và Modern Amperex Technology.

Theo Yu, việc mở rộng hợp tác ra nước ngoài là khó xảy ra, vì Huawei chủ yếu hợp tác với các nhà cung cấp trong nước do lệnh trừng phạt. Công ty đã nằm trong Danh sách Thực thể của chính phủ Hoa Kỳ kể từ tháng 5 năm 2019.

Huawei không sản xuất ô tô nhưng giúp các nhà cung cấp ô tô tạo ra những phương tiện tốt, mang đến cho các công ty ô tô thêm nhiều cơ hội phát triển. Huawei và Seres đã hợp tác sản xuất ba mẫu xe, đó là Aito M5, Aito M7 và phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của Aito M5. Theo giám đốc điều hành Seres Group, những chiếc xe này đã thu hút được hơn 100.000 người mua (không tính chỉ riêng năm 2022), điều này chứng tỏ sự công nhận ban đầu của chúng đối với thị trường và người dùng. Người này cho biết thêm, nhiều sản phẩm hợp tác phát triển sẽ được tung ra thị trường theo lịch trình.

Thực tế, Huawei đã bị tấn công bởi một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington, vốn cho rằng đây là một rủi ro bảo mật, điều mà công ty phủ nhận. Các biện pháp trừng phạt đã ngăn chặn Huawei mua các thành phần chính cũng như sử dụng hệ điều hành Android của Google.

Ông Yu cho biết lệnh trừng phạt cũng đã ảnh hưởng đến quan hệ đối tác của Huawei với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, những công ty đã từ bỏ việc sử dụng các công nghệ kết nối phương tiện của Huawei trong hai năm qua.

Ở một góc độ khác, không thể phủ nhận rằng thị trường xe điện của Trung Quốc đã có sự tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây, được thúc đẩy bởi các chính sách của chính phủ nhằm giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy giao thông vận tải bền vững.

Đặc biệt, chương trình Xe năng lượng mới (NEV) của chính phủ, bao gồm các khoản trợ cấp cho người mua xe điện và khuyến khích các nhà sản xuất ô tô sản xuất xe điện, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu về xe điện trong nước.

Sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường xe điện cũng dẫn đến những lo ngại về sức mạnh chuỗi cung ứng của nước này và tác động của nó đối với thương mại toàn cầu. Ảnh: @AFP.

Do các chính sách này, thị trường xe điện của Trung Quốc ngày càng trở nên cạnh tranh, với một số nhà sản xuất ô tô trong và ngoài nước tranh giành thị phần.

Một số nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc bao gồm BYD, NIO và Xpeng, trong khi các công ty quốc tế như Tesla và Volkswagen cũng đã đầu tư đáng kể vào thị trường Trung Quốc.

Sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường xe điện cũng dẫn đến những lo ngại về sức mạnh chuỗi cung ứng của nước này và tác động của nó đối với thương mại toàn cầu. Trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng tìm cách kiểm soát các vật liệu quan trọng được sử dụng trong sản xuất xe điện, chẳng hạn như lithium và kim loại đất hiếm, điều này làm dấy lên lo ngại về các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng và căng thẳng địa chính trị.

Bất chấp những thách thức này, ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới, với việc chính phủ đặt mục tiêu 20% tổng doanh số bán ô tô mới là Xe năng lượng mới (NEV) vào năm 2025.