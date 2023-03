Vì sao xe điện đầm chắc và an toàn hơn xe xăng?

An toàn chuẩn 5 sao



Mới đây, video ghi lại một tình huống va chạm giao thông giữa ô tô VinFast VF 8 và một xe container trên Quốc lộ 6, tỉnh Hòa Bình đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Dù va chạm mạnh, chiếc VF 8 bị văng đi nhưng bản thân người lái và những người bên trong xe vẫn an toàn. Các chi tiết nội thất trong xe sau va chạm cũng khá nguyên vẹn.

Ngay sau đó, ngày 21/3/2023, Chương trình Đánh giá Ô tô mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã công bố kết quả đánh giá xe VinFast VF 8, với 89,5/100 điểm, đạt chứng nhận an toàn ở mức 5 sao - mức cao nhất trong hệ thống đánh giá của tổ chức này. Kết quả này là lời khẳng định rõ ràng nhất cho chất lượng và độ an toàn của mẫu xe điện Việt Nam.

Mẫu xe VinFast VF 8 nhận được chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

Điểm ưu việt của VF 8 là tất cả phiên bản đều có 11 túi khí (2 túi khí ghế phía trước, 4 túi khí bên hông, 2 túi khí bảo vệ đầu gối, 2 túi khí rèm và 1 túi khí trung tâm) nhằm bảo vệ ở mức cao nhất cho người ngồi trong xe.

Theo đánh giá từ ASEAN NCAP, VF 8 đặc biệt vượt trội và đạt điểm tuyệt đối ở hạng mục Hỗ trợ An toàn khi hội tụ đầy đủ các công nghệ tiên tiến như: Hệ thống cân bằng điện tử (ESC); Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Hệ thống nhắc nhở cài dây an toàn (SBR) cho cả người ngồi ghế trước và sau, Phát hiện người ngồi ghế sau; Phanh khẩn cấp tự động nâng cao (AEB) trong thành phố, khu đô thị, Phanh khẩn cấp với người đi bộ; Cảnh báo va chạm phía trước (FCW); Cảnh báo chệch làn (LDW); Hỗ trợ giữ làn (LKA)…

Các chuyên gia ASEAN NCAP cũng rất ấn tượng khi tất cả các phiên bản của xe đều được trang bị công nghệ Cảnh báo điểm mù (BSD) cho người lái và hành khách phía trước, Đèn pha tự động (AHB) và công nghệ Bảo vệ người đi bộ và Công nghệ CPD - Phát hiện sự hiện diện của trẻ em (giúp cảnh báo cho người lái/cha mẹ về việc trẻ em vô tình bị bỏ quên lại trên xe).

Mẫu xe VF e34 có nhiều trang bị an toàn vượt tầm phân khúc, đạt chứng nhận 4 sao ASEAN NCAP.

Cùng với chứng nhận an toàn 4 sao ASEAN NCAP mà mẫu VF e34 đã đạt được trước đó, kết quả của VF 8 tiếp tục khẳng định mạnh mẽ và nhất quán triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm” mà VinFast đang theo đuổi. Tất cả các mẫu xe đều được VinFast phát triển hướng tới những tiêu chuẩn an toàn cao nhất của các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới như ASEAN NCAP (Đông Nam Á), EURO NCAP (châu Âu), NHTSA (Mỹ)...

Bảo vệ người lái và hành khách tốt hơn xe xăng

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn đường bộ Mỹ (Insurance Institute for Highway Safety - IIHS) dựa trên dữ liệu bảo hiểm từ 2011-2019, xe điện đảm bảo an toàn tốt hơn cho người lái và hành khách trên xe. Tỷ lệ yêu cầu bồi thường thương tật với xe điện thấp hơn 40% so với xe chạy động cơ đốt trong truyền thống.

Giải thích về kết quả này, theo ông David Harkey, Chủ tịch IIHS cho biết, lợi thế về trọng lượng là một trong những lý do khiến xe điện bảo vệ người ngồi trong tốt hơn. Bên cạnh đó, những trang bị an toàn và tính năng trợ lái được trang bị trên các mẫu xe điện cũng là yếu tố quan trọng.

Theo nghiên cứu của IIHS, xe điện đảm bảo an toàn tốt hơn cho người lái trong trường hợp xảy ra va chạm nhờ lợi thế về trọng lượng, trang bị an toàn và tính năng trợ lái

Trên thực tế, an toàn đang là mối quan tâm hàng đầu của các hãng xe khi ngày càng có nhiều mẫu xe điện được trang bị công nghệ an toàn tiên tiến. Đơn cử, tất cả các xe trong dải sản phẩm SUV điện của VinFast đều được trang bị Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS), giúp việc lái xe an toàn hơn.

Trong đó, hai mẫu xe cỡ lớn VF 8 và VF 9 sở hữu những tính năng ADAS cấp độ 2 (tự hành một phần dưới sự giám sát của người lái) thường chỉ có ở những mẫu xe hạng sang như: hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc... Các mẫu xe ở phân khúc thấp hơn như VF e34 và VF 5 Plus cũng được trang bị các tính năng ADAS như cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa…

Trợ lý ảo trên xe điện VinFast giúp người lái tập trung hơn.

Ngoài ra, các dòng sản phẩm của hãng xe Việt cũng được đánh giá cao nhờ các tính năng thông minh như tự động gọi cứu hộ trong trường hợp xảy ra tai nạn và gọi dịch vụ hỗ trợ trên đường. Đặc biệt, trợ lý ảo VinFast điều khiển bằng giọng nói giúp người lái dễ dàng điều chỉnh sưởi, điều hòa... mà không mất tập trung.

Mới đây, kết quả khảo sát gần 1.300 người tiêu dùng Việt Nam về phương tiện giao thông điện cho thấy, có tới 78% người được hỏi có nhu cầu mua xe điện (xe máy, ô tô hoặc xe đạp) trong tương lai gần. Những kết quả tích cực về độ an toàn của xe điện qua các chương trình đánh giá quốc tế cũng là tín hiệu đáng mừng, giảm bớt băn khoăn cho người dùng và người có ý định mua xe điện, góp phần thúc đẩy tốc độ phổ cập phương tiện thân thiện với môi trường tại Việt Nam.