Huawei khởi động chuỗi hội nghị toàn cầu HUAWEI CONNECT 2022 với chủ đề ‘Giải phóng Kỹ thuật số’

Sự kiện năm nay với chủ đề "Giải phóng Kỹ thuật số" ("Unleash Digital") đã quy tụ hơn 10.000 nhà lãnh đạo, chuyên gia và các đối tác ICT từ khắp nơi trên thế giới tới để khám phá những chiêu thức giải phóng hiệu quả hơn các hiệu suất kỹ thuật số, thúc đẩy nền kinh tế số phát triển và xây dựng hệ sinh thái số vững mạnh hơn.

Tại sự kiện, Huawei đã chia sẻ lộ trình mà tập đoàn đang thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kỹ thuật số trong nhiều ngành công nghiệp, đồng thời công bố phát hành hơn 15 sản phẩm dịch vụ đám mây sáng tạo cho thị trường toàn cầu.

03 sáng kiến giúp tất cả ngành công nghiệp số hóa hơn

Mở đầu sự kiện, ông Ken Hu, Chủ tịch Luân phiên của Huawei đã có bài phát biểu nêu ra 03 hướng đi mà hệ sinh thái ICT có thể giúp các ngành công nghiệp vượt qua những rào cản phổ biến trong quá trình số hoá:

• Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm kết nối mạnh mẽ hơn và đa dạng tài nguyên máy tính hơn.

• Hỗ trợ các tổ chức khai thác tối đa lợi ích thực sự của đám mây, thay vì giới hạn ở các ứng dụng đơn giản; tập trung vào các dịch vụ công nghệ tiên tiến giúp thúc đẩy sự phát triển vượt trội

• Xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số địa phương, bao gồm phát triển mối quan hệ hợp tác, củng cố nguồn lực nhân tài số, đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mặc dù trong 02 năm qua, GDP ghi nhận sự tăng trưởng không ổn định, song nền kinh tế số đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất quán trên quy mô toàn cầu - hơn 15% trong năm 2021. Điều này thúc đẩy nhiều tổ chức chuyển đổi các hình thức hoạt động và cung cấp dịch vụ của họ bằng các công nghệ kỹ thuật số thế hệ tiếp theo.

Chủ tịch Ken Hu cho hay: "Số hoá đã thực chứng là một lựa chọn đúng đắn. Nhu cầu và công nghệ đều đang hiện hữu. Thực sự, sự chuyển đổi đang được diễn ra, và chúng ta, cả thế giới đang từng bước khai phá tất cả tiềm năng từ quá trình này".

Ông Ken Hu, Chủ tịch Luân phiên của Huawei phát biểu tại HUAWEI CONNECT 2022

Huawei Cloud lần đầu hiện diện tại Indonesia cùng với hơn 15 dịch vụ đám mây mới

Tiếp nối sự kiện, ông Zhang Ping'an, Giám đốc Điều hành Huawei Cloud đã thông báo về các thị trường mới của Huawei Cloud: Indonesia và Ireland. Tính đến cuối năm 2022, Huawei Cloud sẽ được triển khai và vận hành tại 75 khu vực thuộc 29 vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, thúc đẩy dịch vụ cho hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Huawei Cloud cùng các đối tác cũng nhân cơ hội này khởi động chiến lược hệ sinh thái "Đám mây hoá, Toàn cầu hoá" ("Go Cloud, Go Global"). Với trọng tâm "Mọi thứ như một Dịch vụ" (Everything as a Service), chiến lược được thiết kế nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển của hệ sinh thái công nghiệp kỹ thuật số toàn cầu, để cùng đổi mới sáng tạo, hướng tới thành công chung.

Ông Zhang Ping'an, Giám đốc Điều hành Huawei Cloud chia sẻ về chiến lược "Go Cloud, Go Global" tại sự kiện

Là một phần trong nỗ lực này, bà Jacqueline Shi, Chủ tịch Dịch vụ Bán hàng và Tiếp thị Toàn cầu của Huawei Cloud cũng cho ra mắt hơn 15 dịch vụ tiên tiến mới trên toàn cầu, bao gồm dịch vụ tăng tốc đám mây Huawei Cloud CCE Turbo, dịch vụ gốc đám mây Ubiquitous Cloud Native Service (UCS), mô hình sóng Pangu, DataArts LakeFormation, Virtual Live, CodeCheck và CloudTest, KooMessage, KooSearch và KooGallery.

Chung tay xây dựng hệ sinh thái bản địa để hướng đến thành công

Tại sự kiện, Huawei nhấn mạnh các cam kết trong việc hợp tác cởi mở và chia sẻ thành công với các bên. Tập đoàn kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ hơn nữa để phát triển hệ sinh thái số địa phương, trong đó quy tụ các đối tác đổi mới sáng tạo, tăng cường đội ngũ nhân tài và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp.

Trong bài phát biểu quan trọng, ông Simon Lin, Chủ tịch Huawei Châu Á - Thái Bình Dương đã phát hành sách trắng "Nền Kinh tế số Đầu tiên" ("Digital First Economy") với nội dung khai thác sâu vào các đề xuất chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và sự phát triển nền kinh tế số trong khu vực APAC.

Ông Lin chia sẻ: "Châu Á - Thái Bình Dương đang dẫn đầu trong bối cảnh kỹ thuật số toàn cầu. Huawei cam kết sẽ trở thành nhà đóng góp quan trọng của nền kinh tế số trong khu vực. Chúng tôi sẽ liên tục hỗ trợ các nỗ lực số hóa và phát triển bền vững cũng như xây dựng hệ sinh thái trong ngành".

Nhóm đại diện các chính phủ xuất sắc trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng lên sân khấu chia sẻ những tiến bộ mà các quốc gia đã đạt được trong quá trình phát triển nền kinh tế số. Các đại diện bao gồm: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan, ông Supattanapong Punmeechaow; Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội số Thái Lan ông Chaiwut Thanakamanusorn; Bộ trưởng Điều phối Vấn đề Kinh tế Indonesia ông Airlangga Hartarto; Bộ trưởng Kế hoạch Bangladesh ông Muhammad Abdul Mannan; Thứ trưởng Chính phủ điện tử, Sở Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines ông David Almirol; và Giám đốc Điều hành Quỹ ASEAN Tiến sĩ Yang Mee.

Hội nghị kéo dài 03 ngày tại Bangkok là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du toàn cầu của HUAWEI CONNECT trong năm 2022. Với 02 phiên phát biểu quan trọng, 06 hội nghị thượng đỉnh, nhiều phiên họp và trao đổi đột phá, sự kiện năm nay sẽ đi sâu vào giải quyết thách thức mà các chính phủ và doanh nghiệp phải đối mặt trong từng giai đoạn trên hành trình chuyển đổi số. Đồng thời, sự kiện cũng giới thiệu những tiến bộ của Huawei trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng số, những dịch vụ đám mây mới nhất của tập đoàn và những giải pháp đến từ hệ sinh thái đối tác.