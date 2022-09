Sinh viên Việt Nam chiến thắng cuộc thi Hạt Giống cho Tương Lai APAC Tech4Good của Huawei

Vòng Tăng Tốc của cuộc thi Tech4Good tại Singapore là một phần thi thuộc Chương trình "Hạt Giống cho Tương Lai APAC", được khởi động tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 19 tháng 8 vừa qua.

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo số kéo dài 9 ngày, 120 sinh viên xuất sắc từ 16 quốc gia trên khắp khu vực đã được trải nghiệm hành trình số đa văn hóa tại Thái Lan. Mỗi đội đã chuẩn bị một bài thuyết trình về Tech4Good, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để giải quyết các vấn đề xã hội. 7 đội xuất sắc đã vượt qua Vòng Tăng tốc, bao gồm 5 đoàn đến từ Campuchia, Hàn Quốc, Bangladesh, Nepal và Singapore và 2 đoàn thuộc Quỹ ASEAN.

Trong vòng thi cuối cùng "Demo Day", 7 đội đã giới thiệu các sản phẩm Tech4Good của họ trước Hội đồng ban giám khảo, bao gồm ông Jim Rogers - Nhà đầu tư người Mỹ và đồng sáng lập của Quỹ lượng tử và Quản lý Quỹ Soros; Tiến sĩ Yang Mee Eng - Giám đốc Điều hành Quỹ ASEAN; ông Leo Jiang - Nhà sáng lập Chương trình Huawei Spark; ông Mohamed Djelid - Giám đốc Văn phòng Khoa học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO; Tiến sĩ Poh-Kam Wong - Giáo sư danh dự tại Đại học Quốc gia Singapore và Giáo sư Chee Yeow Meng - Phó Giám đốc của chương trình đào tạo Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Singapore.

Kết thúc chung cuộc ghi nhận hai đội hòa nhau ở vị trí nhất bảng. Đội "N-ABLE" đến từ Quỹ ASEAN, với sự tham gia của các bạn sinh viên đến từ các nước Indonesia, Brunei, Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Đại diện cho Việt Nam là bạn Nguyễn Ngọc Anh đến từ trường Đại học Ngoại Thương. Đội "N-ABLE" đã ứng dụng công nghệ đám mây và AI vào phát triển dự án hỗ trợ người khiếm khuyết tìm kiếm cơ hội việc làm với thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, đội "HUAT SALE" đến từ Singapore với sáng kiến ứng dụng dịch vụ đám mây và phân tích dữ liệu, đưa ra các khám phá mới về chương trình khuyến mãi thực phẩm nhằm chống lại tình hình lãng phí thực phẩm đang diễn ra tại Singapore. Cả hai đội sẽ tiếp tục cạnh tranh trong Chương trình Hạt Giống cho Tương Lai tại vòng chung kết toàn cầu của Tech4Good vào tháng 1 năm sau.

Đại diện cho hội đồng giám khảo cuộc thi, ông Jim Rogers chia sẻ những ấn tượng của ông dành về chương trình và các thí sinh tham dự. "Hạt Giống cho Tương Lai của Huawei là một chương trình tuyệt vời cần được phát triển và mở rộng hơn nữa đến khắp các khu vực. Các bài thuyết trình về ý tưởng sáng tạo đều rất ấn tượng, tôi hy vọng tất cả các thí sinh của Hạt Giống cho Tương Lai hãy luôn duy trì và nuôi dưỡng ước mơ của mình cho tương lai".

Ông Leo Jiang, nhà sáng lập của chương trình Huawei Spark, chia sẻ: "Hạt giống cho Tương lai là chương trình tuyệt vời, là con đường dẫn lối đến với chương trình Huawei Spark, giúp nâng tầm các tài năng Châu Á để trở thành các nhà khởi nghiệp trong tương lai với những đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế - xã hội Châu Á!".

Lễ trao giải có sự tham gia của các quan chức chính phủ, các đại diện tổ chức quốc tế và tư nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội Singapore, Bà Jessica Tan Soon Neo đã có lời phát biểu chúc mừng các đội chiến thắng.

Ông Jun Zhang, Phó Chủ tịch Phụ trách Truyền thông và Đối ngoại Châu Á Thái Bình Dương của Huawei đã có bài phát biểu chào mừng. Ông chia sẻ: "Cơ bản là, Vòng Tăng Tốc được thiết kế để giúp các thí sinh tham gia hiểu cách vận hành của một thế giới kinh doanh thực tế và thúc đẩy các thí sinh xem xét tính khả thi của những ý tưởng xuất sắc của mình, để các thí sinh có thể xác định và giải quyết tốt hơn những thách thức phía trước, trước khi biến ý tưởng thành hiện thực và công nghệ hoá các mục tiêu cộng đồng".

Tiến sĩ Yang Mee Eng, Giám đốc điều hành Quỹ ASEAN phát biểu về mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Huawei và Quỹ ASEAN trong việc ươm mầm tài năng kỹ thuật số trong khu vực: "Thế hệ trẻ là nhà lãnh đạo tương lai của chúng tôi, cũng là người quyết định cách thức xây dựng thế giới. Thông qua chương trình Hạt giống cho Tương Lai, Quỹ ASEAN đã hợp tác chặt chẽ với Huawei với mong muốn giúp thế hệ trẻ phát huy hết tiềm năng của mình".

Trong Vòng Tăng Tốc của Tech4Good, các cố vấn đến từ Huawei, Đại học Quốc gia Singapore, Viện Quốc tế Trí tuệ Nhân tạo, cùng với các nhà lãnh đạo đến từ nhiều doanh nghiệp đã có những chia sẻ, truyền cảm hứng cho những người tham gia để tích cực chuyển đổi các ý tưởng sáng tạo vào thực tế thị trường thông qua các buổi toạ đàm, các kinh nghiệm thực tiễn và các buổi hội thảo.

Tại Huawei, các thí sinh của Hạt Giống cho Tương Lai rất thích trò chuyện trực tiếp với Ông Foo Fang Yong, Giám đốc điều hành của Huawei Quốc Tế, khi tổ chức chương trình "Ask me anything by Foo - Hãy hỏi Foo bất cứ điều gì". Tại Vườn ươm Doanh nghiệp thuộc Đại học Quản lý Singapore, những người tham gia đã cùng với chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau thảo luận về cách thức tối ưu các hoạt động công nghệ. Với sự hợp tác đầu tiên, Huawei cũng ra mắt hội thảo "Công nghệ để Kiến tạo Sự nghiệp" tại Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore, với mục tiêu giúp những người tham gia hiểu được tương lai của công việc và cuộc sống trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ.

Hạt Giống cho Tương Lai là một trong những chương trình quan trọng của hệ sinh thái nhân tài ICT của Huawei tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Vào ngày 19 tháng 9, Huawei sẽ kết hợp với Quỹ ASEAN trong việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Tài năng Kỹ thuật số Châu Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ Huawei Connect 2022. Hội nghị thượng đỉnh sẽ quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong ngành và các nhà lãnh đạo hàng đầu để khám phá các con đường để xây dựng lực lượng lao động ICT sẵn sàng cho tương lai và mở ra tiềm năng kỹ thuật số ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.