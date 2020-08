Huawei vừa có "vũ khí" mới cho mạng 5G bất chấp "trăm điều khó" từ Mỹ

Huawei vừa phát đi thông báo cho biết, thiết bị mạng lõi và không dây 5G của họ cùng với công nghệ LTE eNodeB đã vượt qua bài đánh giá của chương trình "Đảm bảo an ninh thiết bị mạng" của GSMA (NESAS).

Mạng 5G của Huawei đã vượt qua các bài kiểm tra, đánh giá của NESAS. (Ảnh minh họa)

NESAS là một chương trình đánh giá an ninh mạng được chuẩn hóa bởi tổ chức GSMA và 3GPP, cùng với các nhà khai thác viễn thông lớn, các nhà cung cấp, các đối tác và các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Chương trình cung cấp khung đảm bảo an ninh trên toàn ngành để tạo điều kiện cải thiện năng lực bảo mật trong toàn ngành viễn thông di động. Đây là một chương trình mang tính tự nguyện để các nhà cung cấp thiết bị mạng đưa các quy trình phát triển và vòng đời sản phẩm của họ vào cuộc đánh giá bảo mật toàn diện theo các yêu cầu bảo mật của NESAS.

Hiện, GSMA NESAS được chấp nhận rộng rãi trong ngành, đảm bảo thiết bị liên quan đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy và an ninh mạng 5G của chương trình. NESAS bao gồm 20 hạng mục đánh giá, xác định các yêu cầu bảo mật và khung đánh giá cho quá trình phát triển sản phẩm 5G và vòng đời sản phẩm. Ngoài ra, NESAS cũng sử dụng các bài kiểm tra bảo mật do 3GPP xác định để đánh giá tính bảo mật của thiết bị mạng.

"Trong kỷ nguyên 5G, NESAS cung cấp một bản đánh giá an ninh mạng hiệu quả và được tiêu chuẩn hóa, cho phép ngành viễn thông đảm bảo tính công bằng. Đánh giá cũng là tài liệu tham khảo có giá trị cho các bên liên quan, như các nhà khai thác viễn thông, nhà cung cấp thiết bị, các cơ quan quản lý chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng. Huawei luôn tập trung vào an ninh mạng dựa trên công nghệ, Devin Duan - Giám đốc Marketing bộ phận An ninh Mạng 5G tổng thể (E2E) của Huawei cho biết.

Đối với Huawei, họ khẳng định: Đảm bảo an ninh mạng là một mục tiêu chung giữa Huawei, các khách hàng, các cơ quan giám sát và các bên liên quan khác. Niềm tin vào an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm lớn trên toàn cầu khi thế giới ngày càng trở nên kỹ thuật số. Huawei tin rằng sự tin tưởng phải dựa trên thực tế có thể kiểm chứng được, điều này nên dựa trên các tiêu chuẩn chung

Trước khi vượt qua GSMA NESAS, Huawei cũng đã vượt qua bài kiểm tra an ninh mạng 5G của Nhóm thúc đẩy IMT-2020 (5G) của Trung Quốc. Các thông số kỹ thuật kiểm tra được dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế 3GPP về đảm bảo an ninh mạng 5G.

Với chứng nhận nói trên, Huawei đã có thêm một "vũ khí" mới trước những cáo buộc của Mỹ và phương Tây về vấn đề an ninh mạng đối với mạng 5G do Huawei nghiên cứu, phát triển. Trước đó, lần lượt Mỹ, Anh, Italia,... đã ban hành lệnh cấm mạng 5G ở nước của mình, lý do là để bảo đảm an ninh.