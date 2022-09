Huế: Thành lập hội đồng kỷ luật xử lý nữ sinh lớp 7 đánh đập, túm tóc kéo lê bạn tàn nhẫn

Phòng Giáo dục và đào tạo (GDĐT) TP.Huế vừa có văn bản báo cáo Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế và UBND TP.Huế về vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An, TP.Huế bị bạn cùng trường đánh đập, kéo lê tàn nhẫn.

Theo Phòng GDĐT TP.Huế, vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An bị đánh diễn ra vào sáng 31/8. Vào thời điểm này, học sinh khối 8 và khối 9 của Trường THCS Chu Văn An đến trường để học nội quy, tổ chức lớp học theo kế hoạch và đến khoảng 9h học sinh hai khối ra về.

Hình ảnh nữ sinh Đ.T.K.A (học sinh lớp 8/9 Trường THCS Chu Văn An, TP.Huế) bị nữ sinh cùng trường đánh đập tàn nhẫn được quay trong clip. Ảnh cắt từ clip

Trên đường đi về nhà đến gần quán cà phê An Nhiên (thuộc phường Xuân Phú), em Đ.T.K.A (lớp 8/9) bị một nhóm nam, nữ (gồm có em Đ.T.N.C lớp 7/3 Trường THCS Chu Văn An, 1 học sinh nữ tên T.H vừa tốt nghiệp lớp 9 Trường THCS Chu Văn An, 2 học sinh đang học tại Trường THCS Chu Văn An và 2 học sinh khác học tại Trường THCS Đặng Văn Ngữ) chặn lại. Tiếp đó, nhóm học sinh này ép em A lên xe máy chở đến khu vực gần Trường Tiểu học Xuân Phú để đánh và quay video.

Đến 11h ngày 31/8, Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An đã chỉ đạo mời phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp liên quan đến trường họp vào lúc 14h ngày 31/8 để nắm bắt tình hình và tổ chức giải quyết. Tuy nhiên, khi đến làm việc chỉ có phụ huynh và em A, còn phụ huynh và học sinh N.C không đến.

Vào lúc 7h ngày 3/9, nhà trường tiếp tục mời phụ huynh và các học sinh có liên quan đến họp nhưng phụ huynh và học sinh N.C vẫn không đến làm việc. Ban Giám hiệu và công an khu vực phường Xuân Phú đến trực tiếp đến nhà của gia đình em N.C để mời nhưng gia đình đóng cửa và điện thoại không liên lạc được.

Đến 11h30 ngày 3/9, Trường THCS Chu Văn An đã liên lạc được phụ huynh em N.C và mời đầy đủ các thành phần đến trường để giải quyết. Qua buổi làm việc, em N.C đã có bản tường trình, xác nhận các nội dung tường trình của em A là đúng và rất hối hận về việc làm của mình. Phụ huynh của em A hoàn toàn đồng ý với hướng xử lý của nhà trường, công an địa phương đã trao đổi và sẽ phối hợp để răn đe, giáo dục học sinh có liên quan vụ việc.

Cùng với việc bị đánh đập, nữ sinh Đ.T.K.A còn bị túm tóc kéo lê trên nền đất. Ảnh cắt từ clip

Theo Trường THCS Chu Văn An, xác định sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến nét đẹp học sinh, ảnh hưởng uy tín nhà trường và ngành giáo dục TP.Huế, vì vậy nhà trường sẽ kiên quyết phối hợp với các ban ngành xử lý nghiêm khắc, triệt để, đúng quy định và chức năng.

Đối với em N.C, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật và tổ chức họp, xem xét để có hình thức xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của Bộ GDĐT, nhằm tăng cường giáo dục, làm gương cho các học sinh khác. Nhà trường cũng sẽ phân công giáo viên theo dõi, giáo dục để em N.C khắc phục khuyết điểm, tiến bộ.

Đối với học sinh T.H, nhà trường đã báo cáo về địa phương và Công an phường Xuân Phú để có biện pháp giáo dục, góp phần ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ phối hợp Trường THCS Đặng Văn Ngữ để có hình thức xử lý các học sinh của trường này tham gia vụ việc trên.

Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An cũng xin rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc không báo cáo kịp thời thông tin đến các cấp lãnh đạo để phối hợp xử lý khi có sự việc xảy ra.

Như tin đã đưa, vào sáng 31/8, sau khi đến Trường THCS Chu Văn An để tập trung, em Đ.T.K.A và một nữ sinh cùng lớp là em K.Ch đi xe đạp về nhà. Khi các nữ sinh này đi đến trước quán cà phê An Nhiên (đường Hà Huy Tập, TP.Huế, cách Trường THCS Chu Văn An khoảng 300m) thì bất ngờ bị một nhóm học sinh cả nam và nữ chặn đầu xe.

Theo Trường THCS Chu Văn An, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý nữ sinh lớp 7 đã đánh đập, túm tóc kéo lê một nữ sinh lớp 8 tàn nhẫn. Ảnh cắt từ clip

Tiếp đó, nhóm này khống chế đưa em A tới một khu vực trống ở gần Trường Tiểu học Xuân Phú. Tại đây, em A bị 2 nữ sinh xông vào kéo tóc và đánh đập tàn nhẫn. Người đánh em A gồm nữ sinh N.C (học sinh lớp 7/3 Trường THCS Chu Văn An) và 1 nữ sinh khác tên T.H (trước đây là học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An).

Trong khi em A bị đánh thì có nhiều học sinh cùng đứng xem và có 1 người đã quay clip. Đoạn clip này sau đó được gửi đến cho người chị họ của em A.

Đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh trong trang phục quần xanh áo trắng liên tục đánh đập, dùng chân đạp mạnh vào người, đầu của em A. Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh đánh em A còn liên tục dùng hai tay túm mái tóc dài của em A rồi kéo lê xung quanh khu vực bãi đất trống. Đặc biệt, trong khi em A bị đánh thì có 1 nữ sinh thực hiện hành động "tự sướng" trước ống kính.

Theo gia đình em A, sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, nữ sinh này trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, trên người có nhiều vết bầm tím nên gia đình phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ.