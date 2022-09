Người dân phản ánh mương nước ở tổ 12 phường Thủy Dương bị lấp bởi dự án quần thể sân golf Thiên An. Ảnh: Đ.H.

Trong đơn đề là "đơn kêu cứu", người dân tổ 12 phường Thủy Dương cho biết: Công ty Cổ phần Thiên An đang thực hiện dự án quần thể sân golf Thiên An ở địa bàn phường. Trong quá trình thi công dự án, Công ty Cổ phần Thiên An đã lấp hệ thống mương thoát nước nằm ở vị trí ranh giới đất được cấp cho dự án sân golf và các hộ dân sống xung quanh để xây dựng hàng rào bảo vệ.

Theo người dân, mương thoát nước này đã được thể hiện rõ ràng trong bản đồ địa chính năm 2017 nhưng Công ty Cổ phần Thiên An vẫn cố tình san lấp để xây dựng hàng rào bảo vệ nhằm lấn đất.

Theo người dân, hiện hầu hết diện tích mương thoát nước nằm ở vị trí ranh giới giữa đất được cấp cho dự án sân golf và đất của các hộ dân đã bị lấp. Ảnh: Đ.H.

"Mương nước này nước như một con suối, nước từ các hồ và trên núi chảy về khi mùa mưa đến. Mương cũng có tác dụng thoát nước, chống ngập úng cho các hộ dân sống xung quanh. Công ty Cổ phần Thiên An lấp mương nước thì mùa mưa lũ những hộ dân chúng tôi sẽ bị ngập nước hoàn toàn, ao cá sẽ bị cuốn trôi hết, cây trồng sẽ bị ngập nước và chết, vật nuôi như lợn, gà sẽ bị chết. Nguy hiểm nhất là tính mạng của hàng chục con người sẽ bị đe dọa", ông Đoàn Đức Hiếu, một trong những người dân đứng đơn, bức xúc nói.

Người dân cho hay, trong qua trình Công ty Cổ phần Thiên An lấp mương thoát nước, dân phản đối thì người của phía doanh nghiệp bảo rằng đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao đất.

Theo bà Lê Thị Hiệp, ngoài lấp mương thoát nước để xây dựng hạng mục thuộc dự án sân golf, Công ty Cổ phần Thiên An còn san ủi để thi công sân golf trên đất của người dân khi chưa đền bù. Cụ thể, gia đình bà Hiệp có 4.080 m2 đất đã bị san ủi để thi công sân golf, trong khi diện tích đất này bà chưa được chi trả tiền bồi thường.

Hệ thống tường rào của dự án quần thể sân golf Thiên An bị người dân phản ánh là được xây dựng trên diện tích mương nước bị lấp. Ảnh: Đ.H.

"Tôi đề nghị Công ty Cổ phần Thiên An sớm đền bù cho chúng tôi. Hộ gia đình chúng tôi đã có đơn kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền, nhưng đến nay đã hơn 2 tháng sự việc vẫn chưa được giải quyết", bà Hiệp nói.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, bản đồ địa chính cũng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều hộ dân ở tổ 12 phường Thủy Dương đều thể hiện tại vị trí ranh giới giữa đất của người dân và đất được cấp cho dự án quần thể sân golf Thiên An có một con suối. Hiện con suối này đã bị lấp hầu hết để phục vụ cho việc xây dựng tường rào của dự án.

Trao đổi với PV Dân Việt về việc người dân phường Thủy Dương gửi đơn kêu cứu với những nội dung nêu trên, đại diện Công ty Cổ phần Thiên An cho rằng tất cả những việc làm của doanh nghiệp này đều đúng quy định của pháp luật.

Theo vị đại diện này, người dân có quyền gửi đơn kêu cứu nếu thấy ảnh hưởng đến quyền lợi và việc giải quyết ý kiến của người dân thì phải có sự tham gia của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Người dân tổ 12 phường Thủy Dương gửi đơn kêu cứu đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan. Ảnh: Đ.H.

"Việc bà Hiệp chưa nhận tiền đền bù thì phải đi hỏi chính quyền thị xã Hương Thủy, chứ mình không biết. Còn việc người dân kêu lấp suối thì mình đã biết rồi, mới vừa xảy ra hôm thứ 7 tuần rồi", đại diện Công ty Cổ phần Thiên An nói.

Ông Ngô Hữu Thuận - Chủ tịch UBND phường Thủy Dương cho biết, trước phản ánh của người dân như trên, chính quyền phường sẽ mời các bên liên quan làm việc để giải quyết.

Còn ông Võ Ngọc Thành - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - khi phóng viên liên hệ thì cho rằng hiện ông chưa nắm chắc vụ việc vì mới qua tiếp nhận vị trí lãnh đạo Trung tâm được mấy tháng. Ông Thành nói ông sẽ tìm hiểu thông tin từ cấp dưới về vụ việc này.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.