Huế: Tóm gọn băng côn đồ vác dao, roi điện đi đánh nhau giữa ban ngày

Nngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế củng cố hồ sơ để xử lý 2 nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

5 trong số các đối tượng côn đồ bị công an khống chế đưa về trụ sở.

Trước đó, giữa Hồ Anh Tuấn (SN1992, trú tại 40/6 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế) và Hồ Phú Cường (SN 1993, trú tại 14/54/131 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế) xảy ra mâu thuẫn. Vào khoảng 9h ngày 1/9, một nhóm 6 đối tượng do Tuấn cầm đầu kéo đến địa chỉ 14/54/131 Trần Phú để đánh nhau với nhóm 4 đối tượng Cường cầm đầu.

Đối tượng Hồ Anh Tuấn.

Khi đi, nhóm của Tuấn mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, trong đó có dao tự chế, roi điện và bình xịt hơi cay.

Số hung khí nguy hiểm được các đối tượng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn.

Khi hai băng nhóm chuẩn bị hỗn chiến thì Công an phường Phước Vĩnh nhận được tin báo của người dân về vụ việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Phước Vĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ kịp thời tới hiện trường. Tại đây, lực lượng công an đã ập vào khống chế và đưa tất cả các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Hiện Công an thành phố Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.