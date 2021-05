Hưng Yên: Hội viên nông dân vào cuộc, ruộng đồng xanh - sạch - đẹp

Xã Phương Chiểu được Hội ND tỉnh đầu tư, xây dựng 10 bể chứa vỏ bao bì, vỏ chai thuốc BVTV. Các bể chứa được xây dựng ở vị trí thuận tiện đường giao thông, xa nguồn nước, xa khu dân cư, không ảnh hưởng môi trường xung quanh. Trung bình mỗi bể chứa thu được khoảng 8kg vỏ bao bì thuốc BVTV.



Bà Trần Thị Luyến, người dân thôn Phương Thông cho biết: Trước đây, theo thói quen nên chúng tôi cứ pha thuốc ở đâu là vứt vỏ chai, vỏ bao bì thuốc BVTV ở đó, có khi là bờ mương, bờ ruộng… Bây giờ, sau khi được chính quyền, các ngành chức năng, đặc biệt là Hội ND xã tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ tác hại của vỏ bao bì thuốc BVTV đối với môi trường và sức khỏe con người sau khi thải ra môi trường. Hiện ở xã có bể thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV nên sau khi phun thuốc xong, chúng tôi đều đem bỏ vỏ chai, bao bì vào bể, đúng nơi quy định".

Nông dân xã Phương Chiểu thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV vào bể chứa. Ảnh: Hồng Ngọc

Ông Đặng Văn Đạo - Chủ tịch Hội ND xã Phương Chiểu cho biết: Trước đây, sau khi thu gom, vỏ bao bì thuốc BVTV được Hội ND tỉnh hỗ trợ thuốc để xử lý bằng hóa chất. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, do không có sự hỗ trợ về hóa chất nên mỗi năm 2 lần, sau khi kết thúc vụ sản xuất, Hội ND xã vận động hội viên tổ chức ra quân thu gom rác thải thuốc BVTV từ các bể chứa và vận chuyển về điểm tập kết rác của địa phương để xe chở rác của đến chở đi tiến hành xử lý.

Ông Đặng Văn Đạo - Chủ tịch Hội ND xã Phương Chiểu cho biết: Từ khi triển khai mô hình cho thấy đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hội viên nông dân đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm chung tay cùng địa phương gìn giữ, bảo vệ, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, góp phần cải thiện tích cực diện mạo địa phương. Tuy nhiên theo ông Đạo, để mô hình này phát huy được hiệu quả cần có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Theo đó, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, chính quyền xã cần quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào làm sạch rác, vỏ bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng. Từ đó bà con có ý thức thu gom bao bì chai lọ thuốc BVTV vào đúng nơi quy định.

"Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần đưa vỏ bao bì thuốc BVTV đến nơi tiêu hủy an toàn, bảo đảm tiêu hủy đúng quy trình, quy định. Bởi rác thải từ chai lọ, vỏ bao bì thuốc BVTV không thể tiêu hủy bằng cách chôn hoặc đốt như các loại rác thải thông thường" - Chủ tịch Hội ND xã xã Phương Chiểu nêu quan điểm.